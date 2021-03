Enrico Brignano e Flora Canto genitori bis, lo spoiler sul nome del bimbo

Enrico Brignano e Flora Canto aspettano il loro secondogenito: anticipano qualcosa sul nome del piccolo che nascerà a luglio

Enrico Brignano e Flora Canto si apprestano a diventare genitori bis. La piccola Martina, primogenita della coppia, avrà presto un fratellino. Nascerà a luglio l’ometto di casa ed i genitori non stanno più nella pelle.

Diverse ormai le foto della bella Flora con il pancione, sia su Instagram che sui giornali. Come la stessa showgirl e attrice ha scritto sul social dell’immagine questo secondo figlio è stato voluto e cercato tanto e in un momento così difficile è arrivato a rendere ancora più felice la loro famiglia.

Il celebre comico e attore è al settimo cielo. “Sono felice che sia un maschio e, soprattutto, che stia bene. La femmina c’è già, quindi non mi dispiace avere una parità di genere in famiglia” ha detto Brignano in una intervista rilasciata al settimanale Gente che lo vede insieme alla sua famiglia in copertina.

Enrico Brignano e Flora Canto, la lista di nomi per il bimbo

Sia Brignano che mamma Flora hanno condiviso la copertina di Gente sui loro social. E come sempre accade con loro non è mancata l’ironia. Si è riferita alla giornata della felicità la compagna di Brignano per dire che in quella foto sul settimanale è rappresentata “proprio l’immagine perfetta della mia Felicità” aggiungendo un bel cuore. Poi è passata allo scherzo: “Ebbene si mi è arrivato un anello da 40 mila euro… ah no scusate quella è Diletta..🙄noi siamo quelli al centro😂😂🤣😘”.

Il riferimento è proprio alla notizia accanto in cui si parla del fatto che Can Yaman avrebbe regalato alla giornalista un anello di nozze dal costo elevatissimo.

Ma torniamo al piccolo maschietto di casa. Come si chiamerà? Flora ha dato un piccolo spoiler sul nome. “Niccolò, Mattia, Giacomo – ha spiegato la Canto a “Gente” – Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: ‘Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo’. Ci sembrava un segno del destino”.

E se dunque c’è ancora un po’ di indecisione, la scelta è comunque circoscritta e vista la spiegazione ci sono molte probabilità che il piccolo si chiamerà Giacomo. Lo sapremo a breve o anche a casa Brignano si terrà il segreto come per i Ferragnez?