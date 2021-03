L’Eredità, la campionessa Martina sempre più incontenibile

Oggi è andata in onda l’ennesima puntata del fortunato programma a quiz di Rai1 “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna

“L’Eredità“, l’amato quiz a premi condotto da Flavio Insinna, si conferma ad ogni puntata uno dei programmi preferiti dagli italiani. La possibilità di cimentarsi insieme ai concorrenti in studio con domande di volta in volta più appassionanti tiene infatti incollati ogni sera milioni di telespettatori. A contribuire al successo della trasmissione inoltre anche la caratteristica di avere spesso campioni capaci di entrare nel cuore del pubblico per simpatia, abilità e talento.

Nelle ultime undici puntate è il turno della campionessa Martina che a colpi di battute e risposte esatte sta vedendo aumentare non solo l’affetto degli spettatori da casa ma anche il suo conto in banca. Nell’ultima “Ghigliottina” di cui è stata protagonista è riuscita infatti a portare a casa la bellezza di 115 mila euro che si aggiunge al gruzzoletto già conquistato nelle altre puntate. Al momento la bella Martina può vantare finora un capitale che supera i 158 mila euro. Un monte premi davvero di tutto rispetto che rispecchia perfettamente la sua capacità di conquistare ogni sera una vittoria in studio e per quanto riguarda gli spettatori da casa.

Sono sempre più insistenti infatti le voci di quanti desidererebbero per Martina un futuro in tv anche al di fuori de “L’Eredità“, diventando un personaggio televisivo in qualche programma. Un’eventualità che certamente non potrebbe sorprendere se si prende ad esempio la “carriera” che l’ex campione Cannoletta sta percorrendo anche dopo aver terminato la sua esperienza nel programma di Flavio Insinna.

LEGGI ANCHE -> L’Eredità, Flavio Insinna commosso da Martina: “Mi ha cambiato la vita”

La nuova puntata de “L’Eredità” di Flavio Insinna

LEGGI ANCHE -> “Amici” ha avuto un’altra conduttrice prima di Maria De Filippi. Ecco chi è

La nuova puntata de “L’Eredità” si apre nella sua sfida iniziale con l’abbandono della gara da parte di Ramona che nella trasmissione precedente aveva dato filo da torcere alla campionessa Martina fino alla fase finale. La sfida continua come suo solito senza esclusioni di colpi con risposte date sempre sul filo del rasoio. Nel quiz più amato della tv italiana infatti il vero nemico dei concorrenti è proprio il tempo che scorre ogni volta fin troppo presto. La bella professoressa Ginevra è riuscita a mettere in difficoltà i concorrenti con il “Parolone” “soriorno“.

Martina, Valerio, Francesco e Giuseppe partecipanti a “L’Eredità” infatti c’hanno messo non poco prima di capire che la risposta corretta era “indugio“. Soriorno, ha spiegato la bella professoressa, è infatti un’espressione del dialetto ligure con il quale si intende proprio l’atto di perdere tempo. Il secondo parolone è stato “Filascetta” in questo caso la risposta corretta è focaccia lombarda, una ciambella di pasta con cipolle rosse, sale e formaggio filante. A “Triello“, per la dodicesima volta di fila approda quindi la bella ballerina di pole dance Martina, e i due sfidanti Valerio e Francesco.

I tre concorrenti si sono affidati a vecchi ricordi scolastici oppure alla Dea Fortuna per superare di volta in volta le difficili domande legate alla letteratura, la fantasia o, fra le altre, la scienza. Un compito non facile visto che il ticchettio del tempo che scorre diventa ad ogni risposta sempre più pressante. L’ultima domanda sull’argomento curiosità riesce come sempre avviene nel “Triello” a far salire la tensione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Alla fine l’invenzione che permise a James Spratt di diventar famoso, ovvero i biscotti per cani permette a Valerio di portarsi ad 80 mila euro insieme a Francesco mentre Martina ha accumulato una somma di 90 mila euro. La risposta corretta sulla qualità delle aquile di affrontare bene la vecchiaia riesce al termine di un agguerrito “Triello” alla campionessa Martina di sedersi per la dodicesima volta di fila al tavolo della “Ghigliottina“.

Il monte premi iniziale è di 170 mila euro che però viene dimezzato per ben 3 volte alla ricerca delle parole esatte che saranno presentatore, opera, avere, anziano e Tom Cruise. Per la cifra comunque ragguardevole di 21.250 euro Martina ha scritto sul suo cartoncino la parola “palco“. Questa volta però la fortuna non bacia la bella ballerina perché la risposta esatta è “socio“. Per veder aumentare il suo gruzzoletto e tentare un nuovo assalto alla “Ghigliottina” quindi la campionessa Martina dovrà aspettare la prossima puntata.