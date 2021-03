L’Eredità, Flavio Insinna commosso da Martina: “Mi ha cambiato la vita”

La campionessa de “L’Eredità” Martina ha confessato al conduttore Flavio Insinna di stare ancora recuperando da un grande colpo

Martina, la ballerina di pole dance da diverse puntate campionessa de “L’Eredità” è riuscita a commuovere il pubblico da casa e il presentatore in studio Flavio Insinna. Ad inizio trasmissione infatti il conduttore, come suo solito, ha fatto un piccolo riassunto della puntata precedente. Una puntata che Martina difficilmente riuscirà a dimenticare vista le sfide che è riuscita a superare con un talento e, non guasta mai, anche un pizzico di fortuna. Nella sua undicesima trasmissione affrontata da campionessa Martina dopo un confronto aperto e acceso con i concorrenti Ramona e Valerio è riuscita a conquistare infatti l’opportunità di sedersi ad uno dei tavoli più ansiogeni delle Rai.

Di fronte al conduttore Flavio Insinna ha dovuto cimentarsi con la temibile “Ghigliottina” dimostrando ancora una volta la sua capacità di lanciarsi alla ricerco del corretto fil rouge. Riuscendo a dimezzare soltanto una volta Martina è stata capace di mettere in colonna le parole silenzio, ombra, notte, restare, gioco. Per le 5 parole la ballerina ha individuato in “zona” la risposta esatta e nell’emozione dello studio ha conquistato il ricco monte premi di 115 mila euro.

L’emozione della campionessa Martina

Nel ricordo dell’importante vincita conquistata nella sua undicesima trasmissione da campionessa Martina non è riuscita a trattenere l’enorme emozione di fronte alle telecamere. La ballerina infatti è riuscita a superare sé stessa portando a casa una vittoria superando il grande dubbio che l’aveva attanagliata durante la “Ghigliottina“.

Per capire a cosa è dovuta tanta emozione bisogna ricordare che nella sua prima puntata da campionessa Martina ha perso la sua “eredità” per una vocale. La risposta esatta era infatti “capello” mentre sul suo cartoncino lei aveva scritto “capelli”. Come lo stesso Insinna ha ricordato è il caso di dire che “per un punto Martin perse la cappa“.

Lo stesso dubbio l’aveva avvolta anche nella sua ultima ghigliottina ma questa volta la fortuna è girata dalla sua parte. “L’eredità mi ha davvero cambiato la vita” ha confessato Martina ad un emozionato conduttore. Flavio Insinna ha infatti voluto ricordare che per la campionessa la vincita importante conquistata a “L’Eredità” è stata una vera e propria boccata d’ossigeno. Martina infatti quando è al di fuori delle telecamere, nella vita di tutti i giorni, si occupa di pole dance. Un’attività che, com’è facile immaginare, non vive uno dei suoi momenti migliori.

A causa della pandemia da Covid infatti tutto ciò che rientra nell’ambito artistico è praticamente fermo da anni e la professione della campionessa Martina non fa di certo eccezione. Ecco perché riuscire a portarsi a casa la bellezza di 158 mila euro vuol dire per la giovane ballerina dormire sonni certamente più tranquilli. Tanto che alla fine Martina non ha potuto fare a meno di ammettere con estrema sincerità che stava ancora cercando di riprendersi dalla grande emozione.

Una vera “botta” che, visto l’amore già conquistato dal pubblico, sembrerebbe essere solo la prima delle tante soddisfazioni che l’attendono in futuro.