La gioia è veramente tanta per la famiglia Lucia Ferragni. Tra i genitori, parenti e amici, i messaggi e le foto sul web non mancano di certo. Finalmente baby girl è nata ed il suo nome è Vittoria. La bambina dagli occhi vispi ha già regalato una grande gioia a mamma Chiara e papà Fedez ed ora è pronta a farsi conoscere da tutti. I fan della coppia sono impazziti e non hanno perso occasione di mandare auguri, cuori e fiori ai Ferragnez.

E’ nata Vittoria: qual è il messaggio di Leone?

Anche Leone con la sua voce dolce e gli occhi emozionati ha voluto mandare un messaggio di amore alla sua mamma e alla sua sorellina che sono in ospedale. Così Fedez ha pubblicato una storia su Instagram dove il piccolo ometto di casa parla con le donne della famiglia. Tenerezza, amore, dolcezza, questo video raccoglie tutta la magia del momento. “Ciao sorellina – e poi ancora – vi aspetto con amore”. Ora il bambino è a casa insieme al papà e non vede l’ora di abbracciare e coccolare la principessa appena nata.

Oggi per i Ferragnez e il popolo di Instagram è un giorno speciale, Vittoria è finalmente venuta al mondo portando tanta serenità e felicità alla sua famiglia e a tutte le persone legate alla coppia. Ora il web non vede l’ora di vedere altre foto o video per guardare la bambina ancora meglio e scoprirne tutta la bellezza.

