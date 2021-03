Fedez, le sue prime parole dopo la nascita della piccola Vittoria – FOTO

Fedez, le sue prime parole dopo la nascita della piccola Vittoria! È ricomparso su Twitter dopo diverse ore per ringraziare tutti dell’affetto che hanno ricevuto

Fedez e Chiara Ferragni sono finalmente diventati genitori della piccola Vittoria. La nascita della piccola era nell’aria, ieri sera erano in tanti a pensare che qualcosa stesse succedendo, perché il piccolo Leone stava dormendo a casa dei suoi nonni e i genitori sono spariti dai social per tutta la sera. Stamattina presto, Chiara e Fedez hanno pubblicato uno scatto sui loro profili della piccola appena nata. Un momento molto emozionante per loro che per nove mesi hanno atteso questo momento con tanta impazienza e voglia di conoscere la loro secondogenita.

Fedez ricompare dopo la nascita della piccola Vittoria: “Un abbraccio immenso a voi”

Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto!

Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto #ferragnez 💖🎀 pic.twitter.com/J1dbRmTJdR — Fedez (@Fedez) March 23, 2021

Chiara e Federico sono spariti sui social oggi, si stanno godendo la piccola senza stare troppo tempo al cellulare. Il papà, però, ha deciso di scrivere un messaggio sui social per ringraziare tutti dell’affetto che hanno ricevuto nelle ultime ore: “Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto. Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto“. Adesso tutti non aspettano altro che vedere l’incontro fra il piccolo Leo e la piccola Vittoria, che tra poco avranno finalmente modo di conoscersi, senza la consapevolezza che passeranno il resto delle loro vite insieme.

Intanto Chiara ha pubblicato un semplice video, dove possiamo vedere Federico cullare la piccola e intanto piangere guardandola. “Fai piangere anche me” gli dice lei, mentre lo riprende emozionata. Un momento bellissimo che si porteranno sicuramente dietro per tutta la vita, proprio come la nascita del loro primo figlio.