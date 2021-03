Francesca Ferragni annuncia la nascita della piccola VITTORIA. Amore di zia – FOTO

Zia per la seconda volta da pochissimi minuti, Francesca Ferragni ha pubblicato la foto della nipotina Vittoria. Tantissima commozione per la famiglia

“23 Marzo 2021 La nostra Vittoria 🎀” ha scritto papà Fedez postando senza freni la primissima foto della nuova nata in casa Ferragnez, presentandola così al web e ai loro fan condivisi in giro per il mondo. Vediamo la piccola tra le braccia di Chiara, uno scatto leggermente sfocato con la mano di Fedez che fa capolino nell’inquadratura. Una gioia immensa per tutta la famiglia allargata e anche per le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina Ferragni, che sono diventate zie per la seconda volta dopo tre anni.

La commozione di Francesca Ferragni per la nascita di Vittoria

Valentina e Francesca non si sono certo tirate indietro nei commenti e pochi secondi dopo a margine della foto sono apparsi i loro primi auguri ai neogenitori. “Benvenuta nostra piccola grande Vittoria ❤️❤️❤️” ha scritto la piccola di casa Ferragni, mentre Francesca “Benvenuta Vitto 😍”. Una felicità immensa per tutte loro che stanno vivendo la nascita come un evento che le coinvolge unanimemente soprattutto in questo periodo di lontananza dovuto al lockdown forzato.

Le sorelle di Chiara sono entrambe fidanzate da diversi anni, rispettivamente con Luca Vezil e Riccardo Nicoletti. Il ragazzo di Francesca è un musicista affermato, chissà se adesso dopo la seconda nascita la primogenita della famiglia sentirà il desiderio di maternità come Chiara.

Per ora però lasciamo le tre sorelle godersi questo momento magico che ha già focalizzato tutti i social, proprio come fosse un nuovo “royal baby” (ma in versione milanese).