Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: uomo perde la vita

È morto nella giornata di ieri, l’uomo di 87 anni che venerdì scorso era stato travolto da un’auto a Genova mentre attraversava la strada.

Non ce l’ha fatta l’uomo di 87 anni ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da un’auto venerdì scorso a Genova. L’anziano, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando un’auto che si era fermato per farlo passare lo ha centrato in pieno dopo essere stata tamponata da dietro da un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato l’87enne in ospedale, dove è deceduto dopo tre giorni.

Genova, travolto sulle strisce mentre attraversa la strada: 87enne muore in ospedale

Un uomo è morto nella giornata di ieri, lunedì 22 marzo, all’ospedale San Martino di Genova, dove era stato portato venerdì scorso, 19 marzo, in seguito ad un incidente. La vittima è Nicodemo Longo di 87 anni. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione de Il Secolo XIX, l’uomo stava attraversando la strada in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, nel quartiere genovese di Bolzaneto. Un’auto, una Dacia Dokker condotta da un uomo di 45 anni, si è fermata per fare passare l’anziano, ma subito dopo è stata tamponata da dietro da una Renault Captur guidata da una 44enne. La Dacia si è spostata in avanti travolgendo Longo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’87enne e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Martino del capoluogo ligure. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma purtroppo dopo tre giorni il cuore di Longo ha smesso di battere per via delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Genova che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Nicodemo Longo, secondo quanto riporta la redazione de Il Secolo XIX, è la sesta vittima che si registra sulle strade genovesi dall’inizio dell’anno.