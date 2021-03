Giuseppe Conte: stipendio e reddito, tutto sull’ex Premier

Quanto guadagna Giuseppe Conte? Oggi vi sveliamo qual è lo stipendio dell’ex Premier, la cifra è esorbitante, da non credere

Anche se Giuseppe Conte non è più il Presidente del Consiglio, c’è chi ancora si domanda quanto ha guadagnato nel corso della sua carriera politica a Palazzo Chigi terminata solo qualche mese fa. L’ex Premier è stato il protagonista della pandemia che ha colpito l’Italia intera, con i suoi videomessaggi e le sue foto girate sul web. Ha conquistato molti utenti anche per la sua bellezza, ma qualcuno di domanda quanto è costato tutto questo. Oggi vi sveliamo la cifra del suo stipendio.

Giuseppe Conte: qual è lo stipendio?

Per tre anni ha ricoperto il ruolo di Presidente del consiglio ed ha guidato l’Italia. Proveniente dal Movimento cinque stelle, sono stati i suoi colleghi a renderlo Premier ed ora che è lontano dalla vita politica, gli italiani sono ancora più curiosi di sapere a quanto ammontava il suo stipendio. ll Presidente del Consiglio italiano, con il suo stipendio, è uno tra i dieci funzionari dello stato più pagato. Nella sua dichiarazione di reddito 2019 Giuseppe Conte ha affermato di aver guadagnato nel 2018, periodo d’imposta anno in cui a giugno è diventato premier, complessivamente 1.207.391 euro. Molto di più rispetto all’anno 2017 quando era soltanto un avvocato civilista. Le cose però sono cambiate con la dichiarazione successiva del 2020, quella relativa al 2019. Secondo Il Tempo in un articolo firmato da Fosca Bincher, il reddito complessivo di Conte sarebbe stato di 205.048 euro, quindi circa un milione di euro in meno rispetto l’anno precedente. Per La Repubblica invece le entrate sarebbero pari a 158.474 euro.

Ora che Conte non fa più parte di quel mondo, a quanto ammonterà la prossima dichiarazione di reddito? Anche come avvocato civilista e professore comunque lo stipendio non è di certo basso, non ci resta che scoprirlo.