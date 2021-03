Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 marzo: cosa regalerà Gloria a Stefania?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 marzo: il compleanno di Stefania si avvicina e molte persone pensano a cosa regalarle.

Il compleanno di Stefania è alle porte. Per la prima volta nella sua vita, la ragazza lo festeggerà da persona indipendente che vive insieme a delle coinquiline. Non sa che nella stessa città, addirittura nel suo stesso ambiente di lavoro, vive anche sua madre e che la donna ogni giorno la guarda, aspettando il momento propizio per avvicinarsi a lei.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 marzo: Cosimo è scoraggiato

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Irene vorrà organizzare una festa a sorpresa per Stefania. La Venere chiamerà dunque a raccolta le altre due coinquiline (Anna e Maria) e l’amica Gabriella. Ma anche Gloria, madre di Stefania, ha qualcosa in serbo per lei. La donna ha deciso di fare un regalo alla figlia, mascherandolo come un gesto tra colleghe. Ma anche un’altra madre farà la sua comparsa sulla scena: si tratta della madre di Ludovica Brancia. La donna si metterà in contatto con la figlia per informarla di aver venduto la casa di famiglia. La notizia procurerà uno shock a Ludovica. Non sapendo con chi sfogarsi, la ragazza racconterà tutto a Marcello, cercando conforto nella sua vicinanza.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che l’affare tra Guarnieri e Bergamini è definitivamente sfumato, senza che né Vittorio né Federico riuscissero ad intercedere in favore di Cosimo. Il ragazzo, particolarmente scoraggiato, si prenderà del tempo per rifletterci su. Ciò lo porterà inevitabilmente a tacere la notizia alla moglie Gabriella.