Ilary Blasi, l’errore che cambia tutto per i naufraghi. Che succede a lady Totti?

Ilary Blasi commette un errore madornale in diretta tv dopo la comunicazione ad un naufrago che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

La “regina” dei reality show, Ilary Blasi è al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane, al timone de L’Isola dei Famosi. La moglie di Francesco Totti ha commesso una “gaffe” imperdonabile, durante la diretta di giovedì scorso.

In merito ad un’osservazione ai danni di un naufrago dell’Isola, lady Totti ha anticipato una sorpresa. In seguito, la correzione immediata, con il gesto della mano davanti alla bocca. La colpa è ricaduta sull’opinionista tv, Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5 che aveva iniziato a parlare di Parasite Island, poco prima del collegamento in diretta con i naufraghi.

Vediamo, però nel dettaglio cosa è successo realmente alla “padrona” del reality show di Canale 5, che non è riuscita a trattenere l’imbarazzo per la scelta di pronunciare una parola, non ancora comune ai naufraghi dell’Isola

LEGGI ANCHE —–> Clamoroso Raoul Bova diventa nonno: il racconto del figlio

Ilary Blasi, la rivelazione che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI di Maria De Filippi (@ued.tv)

LEGGI ANCHE —–> Rocio Morales è invasa dalla primavera. Bellissima in posa. FOTO



Dopo un periodo di “letargo” dalla tv e dalla conduzione dei programmi “Mediaset”, Ilary Blasi è tornata in auge, rispondendo alla grande alla chiamata degli addetti, per presentare L’Isola dei Famosi.

Il reality show di Canale 5 è diventato un “toccasana” della tv per i telespettatori, che grazie alle avventure dei naufraghi dell’Honduras iniziano a “flirtare” con il ritorno alla normalità. Lady Totti sembra stia facendo davvero un bel lavoro in studio, orchestrando con solarità e simpatia, ogni aspetto del programma.

Stavolta però, Ilary è stata colta in errore da una gaffe in diretta tv, di cui neanche lei riesce a capacitarsi di come sia potuta accadere. Dopo la “prova di ricompensa” tra Burinos e Rafinados, la madre dell’Isola si è rivolta ad un naufrago in particolare, Brando Giorgi.

Il concorrente si è trovato spiazzato dalle parole di Ilary che ha pronunciato “La tua permanenza è durata meno di quella del Visconte a Parasite Island“, non risucendo a mantenere il segreto. Proprio il termine “Parasite” viene messo in discussione e allo stesso tempo crea imbarazzo in studio. Oltre che perplessità tra i naufraghi, chiaramente ignari dell’esistenza di un secondo quadro geografico del programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

“Per fortuna che la Blasi non abbia finito di pronunciare la frase per intero…” – cerca di rimediare qualcuno tra i fan dello show. Chissà ora cosa accadrà nelle puntate future e se i naufraghi capiranno davvero che dietro le parole di Ilary si cela una seconda opportunità