La conduttrice Ilary Blasi ha condiviso una foto in cui appare nella vasca da bagno completamente nuda, che spettacolo

Ilary Blasi condivide su instagram una foto in cui appare bellissima in vasca da bagno nuda e con un bicchiere di vino in mano. Arriva subito il commento del marito che scrive:”Quella era acqua sicuramente”. La risposta dell’ex capitano punta quindi sull’ironia tralasciando completamente che la bella moglie abbia condiviso una foto un pò osé anche se in realtà si copre. E come sempre la reazione di Totti non delude, ci scherza su e fa bene.

Ilary Blasi anche lei nuda su instagram come la Ferragni

Dopo il caso della foto di Chiara Ferragni completamente nuda che mostra il pancione al web, arriva anche la foto di Ilary Blasi nuda in vasca. Prima d’ora la conduttrice non si era mai spinta così oltre con i contenuti su Instagram. Forse anche lei come la Ferragni vuole mandare un messaggio, che ogni donna è libera di condividere ciò che vuole del suo corpo sui social. E che i mariti se le amano davvero le supportano e non le sgridano invece. Così è stato infatti nel caso Chiara dove il marito ha ironizzato condividendo una sua foto nudo tenendosi le mani sul petto. Questa foto è arrivata in risposta alle mille critiche ricevute da Chiara proprio per la foto.

In molti infatti ritengono che non dovrebbe condividere foto del genere perché è una mamma e perché manca di rispetto al marito. Lei però non ha tardato a rispondere che suo marito ama la sua libertà e di certo non decide i contenuti che condivide sui social. Anche Totti ha dimostrato il suo supporto alla moglie scegliendo di ironizzare sul bicchiere di vino che probabilmente era acqua. Se però nei confronti di Chiara non si ha avuto pietà, nessuno si è permesso di criticare la Blasi. Anzi di lei si dicono solo cose belle:”La classe non è per tutte”, “Grande stima per te da donna a donna”. Evidentemente la Blasi è più benvoluta dal pubblico. Nelle stories continua le provocazione e infatti a fine serata fa scivolare il vestito sul pavimento.

Ilary Blasi è una vera icona e le sue foto non sono mai volgari sarà per questo che la gente l’apprezza tanto. La sua conduzione per la prima volta in assoluto all’Isola dei famosi sta andando benissimo. Lei è brava, spigliata e si sente a casa sua. Porta una ventata di genuinità e divertimento. I naufraghi d’altra parte sono un pò noiosi, nessuno ha catturato particolarmente l’attenzione. Staremo a vedere!