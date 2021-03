L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi entra in studio ma qualcosa di lui cattura l’attenzione

Spesso fin troppo diretto e a volte sfrontato, Tommaso Zorzi ieri sera all’Isola ha catturato gli sguardi per il look ricercato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza attesissima puntata de “L’Isola dei Famosi”, condotta da una Hilary Blasi sempre più attenta e precisa anche grazie al supporto dei suoi fedeli opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini negativizzata al Covid.

Attenti a tutto ciò che accade in Honduras, forse tra i tre assistenti di Hilary sicuramente il più severo è Tommaso Zorzi che ha lanciato ancora una volta il suo “Punto Zeta“, ovvero la pagella dei naufraghi in gioco. Per il vincitore della quinta edizione del GF Vip, pesanti critiche a Akash Kumar che asseconderebbe troppo Vera Gemma, ma anche verso Awed, Drusilla Gucci e Fariba Tehrani.

Ieri sera però Zorzi ha focalizzato l’attenzione non solo per la sua parlantina accesa, ma anche per un look che ha davvero fatto colpo nel pubblico a casa.

Tommaso Zorzi sfoggia un completo azzurro, i dettagli riguardo il marchio

Si è presentato nello studio di Canale Cinque con un completo giacca pantalone di un bel colore azzurro acceso, ovviamente catturando l’attenzione e gli sguardi sia dei presenti in studio che del pubblico a casa. Tommaso Zorzi non è nuovo nel mostrarsi ai fan su Instagram con look decisamente ricercati e a volte sopra le righe, e anche per la puntata di ieri sera ha puntato su qualcosa che ha colpito decisamente nel segno.

E’ stato lui stesso a palesarsi nelle Instagram stories taggando Versace mentre sfilava per i corridoi dello studio prima delle diretta. Che a Tommaso però piaccia l’azzurro lo si era capito anche in camerino visto che ha indossato un accappatoio dello stesso colore del completo.

Settimana prossima, per la precisione il 2 aprile, l’influencer festeggerà il compleanno proprio durante la diretta dell’Isola dei Famosi, siamo tutti curiosi di capire come si vestirà per l’occasione.