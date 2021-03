La bella influnecer Jessica Franceschetti ha condiviso una foto su instagram in cui appare sensuale in bikini al sole

Jessica Franceschetti al sole sul balcone e in bikini, che spettacolo la bella influencer vicentina. Nella didascalia scrive:“Visto che il balcone di casa mia ormai lo sapete a memoria, indovinate dove mi trovavo qui? Sulle storie ve lo svelerò”. Il fisico è mozzafiato e i fan vanno in delirio come sempre. Molti utenti commentano:“Wow che gran bella e stupenda donna!”, “Nel palazzo dietro ce uno che ti guarda, “Che gnocca complimenti”.

Jessica Franceschetti e i contenuti hot che fanno impazzire il web

La bella e sensuale influencer Jessica Franceschetti condivide contenuti prettamente hot nel suo profilo instagram. Inoltre in un sito specifico si mostra completamente senza abiti, ma per poter vedere queste foto bisogna iscriversi e pagare un’abbonamento in alcuni casi. Ovviamente i commenti cominciano all’impazzata sotto le foto dell’influencer. “Super sexy”, “Mamma mia quanto sei bona tesoro mio..”, “Altro che belen li fai un baffo”. La Franceschetti è molto apprezzata dal pubblico, infatti su instagram ha 1,1 milione di followers. La maggior parte saranno uomini non c’è dubbio, d’altronde con tutti i contenuti sexy che condivide sarebbe difficile che non ci fossero uomini.

Appare sempre molto sicura di se e del suo fisico la bella Franceschetti. Ormai il suo lavoro è sui social e sembra che vada molto bene. Vive con la mamma in Veneto, di cui parla sempre nelle stories anche raccontando aneddoti divertenti. Di solito riguardano il cibo, quello di oggi infatti è inerente a una dieta che vorrebbe fare sua mamma ma che non ha capito bene probabilmente. Infatti la Franceschetti spiega che la madre ha fatto la pasta integrale per dimagrire ma se n’è mangiata 3 piatti perché essendo integrale secondo lei non ingrassa. Tuttavia non è proprio così anzi è il contrario e lei infatti la prende in giro.

Ma non finisce perché infatti per cena la madre decide di mangiare polenta con mortadelle di maiale. Non proprio indicate per una dieta dimagrante. Insomma forse andrebbe spiegato meglio alla mamma come funziona la dieta, ma forse al quel punto rinuncerebbe visto l’andamento culinario.