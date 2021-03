Justine Mattera, gambe sexy che fanno girare la testa ai fan – FOTO

Justine Mattera ha pubblicato un video dove si mostra in tutta la sua femminilità. Bella e più sexy che mai la bionda americana fa sognare i fan ancora una volta con i suoi post particolarmente seducenti. Date un’occhiata anche voi al nuovo post dell’ex moglie di Paolo Limiti!

Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ha pubblicato un video sui social dove è stesa su un divano, più sexy che mai. La showgirl indossa un bellissimo abito con una fantasia a cuori.

Un outfit che mette in risalto le sue bellissime gambe toniche e super sexy. Sguardo ammaliante e seducente rivolto verso l’obiettivo della macchina fotografica.

La Mattera evidentemente sta posando per un servizio fotografico e, ancora una volta, lascia a bocca aperta i suoi fan, ammirati dalla sua bellezza.

Il rapporto con la Sicilia, la sua terra di origine

Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



La showgirl americana in una recente intervista ha anche espresso il desiderio di conoscere in modo approfondito le sue origini. La bionda di New York, infatti, ha origini siciliane. I suoi genitori erano messinesi e sono partiti per gli Stati Uniti dopo il terremoto del 1908.

La Mattera vorrebbe tanto ritrovare i certificati di nascita dei loro genitori che sono stati persi dopo il terremoto: “Sarei felicissima se il Comune di Messina mi aiutasse a ritrovarli. La mia bisnonna, da parte di padre, invece era ischitana ed ha addirittura partorito sul transatlantico. Sento davvero forte questo legame con il sud, e in particolare con la Sicilia. È un posto che mi appartiene”.

Justine nell’intervista si è definita una persona molto tenace e competitiva. Anche il lockdown lo sta affrontando con la grinta che la contraddistingue da sempre. Segue come sempre i suoi figli, pensa ad allenarsi, ad occuparsi della casa e della cucina.

Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Nella speranza di poter attraversare lo stretto di Messina per ritornare alle origini, la Mattera progetta già cosa fare in estate: probabilmente porterà i suoi figli a Siracusa per fargli conoscere meglio questa terra bellissima.