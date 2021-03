Karolina Surpi si diverte e cita Dante, ma il riferimento è ad altro. Un incanto – FOTO

L’influencer italo brasiliana Karolina Surpi ha condiviso tre scatti al limite del legale, strega i fan in lungo con un abito dallo spacco estremo

Un fisico fotonico e una pelle ambrata che fanno invidia a moltissime seguaci della bellissima Karolina Surpi, influencer italo brasiliana con all’attivo oltre 391mila follower sulla sua pagina Instagram. E’ sempre spiritosa e molto acuta nei commenti che lascia a margine delle foto postate sul social, un modo alternativo per trascorrere queste giornate di zona rossa chiusi in casa.

Tre giorni fa Karolina si era mostrata in slip e t-shirt senza reggiseno direttamente dalla sua camera da letto, con la luce in penombra e un viso che faceva perdere i sensi. In quell’occasione ha sfoderato Foscolo con un iconico: “Io non odio persona al mondo, ma vi sono cert’uomini ch’io ho bisogno di vedere soltanto da lontano. Foscolo rende elegante il ‘mi stai sul c**o”.

Un commento che le ha fatto sicuramente guadagnare la stima di moltissime persone che la seguono già da tempo, ha infatti saputo dare una vena poetica anche ad un’ingiuria verso la collettività maschile, che evidentemente mal sopporta in questo momento.

Karolina Surpi strega in lungo, che gambe chilometriche

Dopo Foscolo ieri è stata la volta di Dante di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dal viaggio nell’oltre tomba. “L’amor che move il sole e gli altri giramenti di… 😜”, scrive la bella influencer a corredo di tre scatti che la vedono indossare un meraviglioso abito lungo nero con spacco vertiginoso sulla coscia sinistra.

Siede a piedi nudi su un tappeto di simi pelliccia bianca, sorride verso la fotocamera e si tocca i capelli con fare sensuale. Il suo sorriso stordisce non pochi fan, che le lasciano commenti focosi in cui si complimentano principalmente per il fatto che non abbia tatuaggi che le deturpano le gambe chilometriche. 23mila like per lei in poche ore.