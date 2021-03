La mamma di Pierpaolo Petrelli ha postato su Instagram una foto di Ariadna Romero ma il web non ha gradito, una pioggia di critiche per la signora Margherita.

Pierpaolo Petrelli, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, era stato molto chiaro in merito alla sua posizione, aveva espressamente chiesto alla sua famiglia di non interferire nella sua storia con Giulia Salemi e di evitare strafalcioni in Tv e sui social.

Qualcosa però è andato storto, in quanto al momento non si parla d’altro, metterlo sotto i riflettori è la mamma Margherita. La signora ha postato sul suo profilo Instagram una bellissima foto di suo nipote Leonardo insieme ad Adriana Romero, ex compagna del figlio Pierpaolo.

I fan sono in subbuglio, era da evitare la foto di Ariadna

Il gesto della signora Margherita, mamma di Pierpaolo ed attuale compagno di Giulia Salemi, non è piaciuto ai fan della coppia. Il web, non poco arrabbiato, non ha per niente gradito il gesto e una pioggia di critiche hanno intasato il profilo Instagram della “mamma ribella”: “Bella foto, ma così irrispettosa!!! Perché non hai messo una foto di tuo figlio e della sua nuova ragazza? Non capisco perché sei così contraria a questa relazione. Quindi manchiamo di rispetto alla donna perché non sono madri, questo ha senso per te?” .

Alcuni hanno accusato la signora Margherita di “bassezza morale” ed altri hanno commentato con un “il tutto si commenta da solo”.

Al momento la signora Margherita non ha replicato. Sicuramente ci sarà una risposta nelle prossime ore. Ad oggi la famiglia di Pierpaolo non si è mai incontrata con Giulia Salemi per le restrizioni covid-19. Nel frattempo c’è da chiedersi come abbia reagito Pierpaolo guardando quella foto. Si sarà forse arrabbiato?