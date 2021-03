Ludmilla Radchenko incanta Instagram con la sua incantevole bellezza: in bikini al mare baciata dal sole è puro splendore

Ludmilla Radchenko rappresenta l’insieme delle più disparate esperienze e sfumature creative. Nata in Russia nel ’78, si appassiona al mondo del fashion, tanto da diplomarsi in design della moda. Partecipa ad alcuni concorsi di bellezza e vanta apparizioni televisive. Ma è in Italia che decolla la sua carriera, facendo prima parte del corpo di ballo di La sai l’ultima?, e interpretando l’iconico ruolo di “letterina” in Passaparola.

Colleziona altre esperienze nell’ambito dello spettacolo mentre sfila e posa come modella, ma sperimenta anche la professione di attrice. In seguito la bellissima modella russa capisce di volersi dedicare alla sua più grande passione, l’arte, e diventa una considerata pittrice. La carta vincente della sua opera è la fusione tra moda e arte, in un binomio perfetto.

Ludmilla Radchenko, in spiaggia è semplicemente incanto

La modella russa è molto seguita anche sui social, dove condivide la sua passione per l’arte, la sua meravigliosa immagine e attimi trascorsi con la splendida famiglia. Ludmilla Radchenko è felicemente sposata con Matteo Viviani, noto inviato del programma Le Iene, con il quale è legata dal 2008 e ha due figlie. Nei commenti alle loro diapositive è consuetudine trovare elogi al modello di unione che rappresentano e al loro manifesto amore.

Ma a essere celebrata nell’ultimo post è solo la sua magnifica bellezza. La pittrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae al mare, dove si gode il sole in bikini, esibendo un fisico pazzesco. Il suo elegante fascino e incontenibile charme incantano i fan su Instagram, che rimangono stupefatti da tale visione di puro splendore.

Il post recita “Quando inventeranno il teletrasporto?“, esprimendo un impellente desiderio di tornare a viaggiare. Ma grazie al contributo di questa immagine, caratterizzata da un panorama mozzafiato e dalla sua bellezza travolgente, concede una vacanza virtuale ai suoi utenti, che colgono con gioia.