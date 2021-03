Lutto nel mondo della musica: perde la vita una giovane superstar americana

Scompare a 33 anni una giovane star seguitissima nella sua realtà texana. Il produttore: “La tua musica continuerà a vivere…”

Un giovanissimo talento della musica perde la vita in un tragico incidente. I suoi brani venivano ascoltati in giro per le stazioni radio del Texas. Avrebbe avuto le giuste capacità, il giusto spirito per fare carriera e rendere più facile la strada verso un meritato successo.

Le persone del posto parlavano molto bene di lei, una cantante dal cuore generoso e dal volto sublime che certamente mancherà motissimo. Aveva soli 33 anni, ma il suo “segreto” da enfant prodige già iniziava ad espandersi in giro per il Texas.

Anche il Presidente della Texas Country Music, Linda Wilson ha manifestato tutta la sua vicinanza alla famiglia, in un momento così complicato. Quest’ultima ci tiene a far sapere che la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro delle comunità musicali più spiccate dell’epoca e allo stesso tempo affrante dal dolore per la loro “sorella”, Taylor Dee

Talento della musica perde la vita: la dinamica dell’incidente

Durante la giornata di ieri una giovane artista del Texas, di nome Taylor Dee, di anni 33 è passata a miglior vita nella maniera più tragica. Taylor era un talento puro della musica americana e grazie alla sua disponibilità e generosità era considerata l'”amica” di tutti.

La giovane ragazza aveva sposato da poco il genere del country-western e con il suo dinamismo e le sue qualità avrebbe fatto tanta strada nel suo settore. Lascia in balìa del proprio destino, senza una figura di riferimento importante come una madre, due bambini, un maschio e una femminuccia.

Taylor Dee è scomparsa a causa di un tragico incidente autostradale, a seguito di un urto con un camion, mentre era a bordo del suo SUV. L’incidente è avvenuto in tarda notte, poco prima delle 23:00, quando la 33enne si trovava sul raccordo di State Highway 183 a Euless.

Per sostenere le spese per il funerale, i suoi beniamini hanno messo in piedi un “contenitore” di raccolta fondi, la “GoFoundMe” che permetterà a Talor, l’ultimo, dignitoso saluto alla sua comunità