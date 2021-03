Il ritorno dell’unica e “vera Miss Italia” Martina Colombari non ha eguali: in posa “imperiale” è di una bellezza disarmante.

L’attrice e conduttrice romagnola, Martina Colombari, fra un appuntamento di trucco e parrucco e l’altro ha trovato il tempo di postare una meraviglioso nuovo contenuto sul suo profilo Instagram nella mattina di oggi. Eletta appena sedicenne come prima classificata per “Miss Italia” 1991, Martina secondo il parere dei suoi numerosissimi ammiratori sembrerebbe continuare a ricoprire la carica impeccabilmente, nonostante i trent’anni trascorsi da quel suo indimenticabile esordio nel mondo dello spettacolo.

Martina Colombari: la bellezza disarmante sancisce il ritorno della “vera Miss Italia”

Pubblicato poco meno di due ore fa lo scatto pieno di luce e dalle tinte chiare indossate per l’occasione vede Martina come l’assoluta protagonista di questa mattina particolarmente soleggiata. Vestendo in outfit molto mimale, composto da un paio di jeans a zampa di elefante leggermente sfrangiati e da una comoda t-shit di colore bianco, appare ai suoi fan come se fosse un angelo. Una divinità dagli occhi azzurri e dalla chioma bionda quasi impossibile da imitare.

“Bright day … nice day …. shooting day !“, annuncia con gioia la conduttrice televisiva nella didascalia al post prima di lasciarsi leggermente “modellare” in virtù dello shooting. L’istantanea nel frattempo supera senza alcuno sforzo i 6mila like.

“Rimarrai l unica vera miss Italia…. love❤“, aggiungono con affetto nei commenti alcuni utenti, sorpresi di ritrovare la sua bellezza immutata da quel fatidico ottobre in cui la showgirl indossò la sua corona. Ma non finisce qui: “hai sempre qualcosa di magico misterioso affascinante 😍“, sentenzieranno gli altri.