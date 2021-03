Mattino Cinque. Lite in diretta: “Anche i toy boy meritano rispetto”

Mattino Cinque. Gli ospiti di Federica Panicucci commentano in diretta gli ultimi avvenimenti de L’Isola dei Famosi. Piovono parole forti

Il reality di sopravvivenza L’Isola dei famosi è iniziato da poco più di una settimana e il pubblico italiano si è già diviso tra vari schieramenti e sta eleggendo i propri concorrenti preferiti. Chi sarà a portarsi a casa l’ambito montepremi di 100mila euro? I naufraghi celebri lasceranno le spiagge dell’ Honduras il prossimo 7 giugno 2021.

L’edizione attuale de L’isola dei famosi ha già i suoi primi due eliminati. Dopo quattro giorni è stato invitato a tornare a casa il visconte Ferdinando Guglielmotti. L’imprenditore ha perso al televoto contro Drusilla Gucci. Guglielmotti ha una seconda possibilità: rimanere su Parasite Island con Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Il modello Akash Kumar, eliminato nella terza puntata, nonostante le esortazioni dell’opinionista Tommaso Zorzi e della conduttrice Ilary Blasy, non accoglie la stessa chance e ha deciso di tornare in Italia: grande delusione in studio.

Il contenitore delle prime ore della giornata di Mediaset, Mattino 5, si sofferma spesso nell’analisi delle vicende del reality. La puntata odierna si è accesa in seguito ai commenti spassionati degli ospiti di Federica Panicucci che non si sono di certo risparmiati.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi, l’errore che cambia tutto per i naufraghi. Che succede a lady Totti?

Mattino Cinque: lite tra gli ospiti della Panicucci. Il motivo

LEGGI ANCHE –> Amadeus commosso, in studio un ricordo toccante

Uno dei personaggi che sta animando di più le puntate de L’Isola dei famosi è sicuramente l’attrice Vera Gemma (figlia di Giuliano Gemma). La donna, classe 1970, si è definita la “dea delle milf” e diverte il pubblico a casa sia con il suo fare da panterona seduttrice, sia per gli atteggiamenti civettuoli nei confronti dei giovani e bei colleghi naufraghi nel reality di sopravvivenza.

Vera Gemma è però impegnata; ha un compagno di 28 anni più giovane di lei di nome Jeda. Ha detto in trasmissione: “In altri tempi giocavo sulla seduzione e basta, adesso gioco sullo sfinimento, il lavaggio del cervello e l’atteggiamento materno. Comunque scherzo, io amo il mio fidanzato”.

Riguardo questo suo modo di fare così schietto e diretto, si è scatenato un dibattito acceso negli studi di Mattino Cinque. Protagoniste sono state l’ex Miss Italia Arianna David (ed ex concorrente de L’Isola dei famosi) e l’attrice Emanuela Tittocchia. Le due si sono poste in schieramenti diametralmente opposti.

Quest’ultima ha dichiarato: “Mi sembra di stare su un altro pianeta. Questa (Vera Gemma) ha un fidanzato che guarda queste scene”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Sei proprio antica, Emanuela” – sbotta Arianna David – “Lei scherza, è autoironica”.

“Sono felice di esserlo, Arianna. Vorrei vedere se tuo marito andasse sull’Isola e dicesse quello che Vera Gemma dice a questi ragazzi. Ma tu come reagiresti?” – ha replicato la Tittocchia, accogliendo i consensi degli altri ospiti presenti in studio – “Anche i toy boy meritano rispetto”.

Gli animi erano talmente infervorati da necessitare l’intervento di Federica Panicucci: “Per favore, calmatevi. Parlate uno alla volta”.