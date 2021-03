Mercedesz Henger, scatto inaspettato in compagnia di un’altra bellissima – FOTO

Mercedesz Henger pubblica una tenera foto insieme alla sorella Jennifer. La figlia di Eva Henger, sempre più bella, continua a condividere scatti della sua quotidianità molto apprezzati dai tanti fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger ha pubblicato una bellissima foto insieme alla sorella Jennifer. Entrambe bellissime, salutano i fan con tanto di faccia buffa.

Uno scatto molto solare che è stato molto gradito dai fan che non hanno perso occasione per lasciare tanti like e commenti: “Uguali😍, Tantissimo!! Due meraviglie 💞, Bellissimi❤️❤️❤️❤️❤️, Siete una più bella dell’altra 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️, Che belle bimbe!!! 😍😅😀😘😘, Siiii tanto siete bellissime insieme❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Che belline❤️”.

LEGGI ANCHE –>Mercedesz Henger pose pazzesche e quel sapore di libertà – FOTO

La storia d’amore con Lucas Peracchi e il rapporto travagliato con Eva Henger

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)



Negli ultimi anni è finita al centro del gossip per la sua storia d’amore con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne. In particolare, è stata la madre Eva Henger a parlare dei presunti maltrattamenti di Lucas ai danni della figlia Mercedesz: “Io le ho chiesto di tornare da me ma lei è plagiata, non la riconosco più per quanto è cambiata”, parole forti che hanno portato lite in famiglia”.

Un rapporto non proprio idilliaco quello di Mercedesz ed Eva Henger che qualche mese fa hanno avuto anche un botta e risposta a distanza dopo che l’ex pornostar ha ammesso di non gradire la forma fisica attuale della figlia, ammettendo di non riconoscerla. Ecco quali sono state le parole di Mercedesz all’epoca: “Quando ero più in carne, mi assillava col fatto che ero una cicciona. Quando avevo l’acne mi assillava col fatto che facevo schifo, addirittura una volta mi ha fatto piangere. Le poche volte che usciva fuori con un complimento dubitavo della genuinità di questo complimento proprio perché ero abituata a ricevere insulti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

In questi anni Mercedesz ha anche fatto esperienze televisive molto importanti. Tra tutte, quella all’Isola dei Famosi nel 2016. Ma non solo. Ha anche partecipato ad alcuni film come Gangs of New York di Martin Scorsese e Bastardi.