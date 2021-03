Michelle Obama in versione inedita: “Le mie figlie pasticcere in fase di lockdown”

Michelle Obama si racconta in un’intervista a Vanity Fair dove racconta la vita familiare in fase di lockdown. Ma non solo. La moglie di Barack Obama parla anche dell’importanza del cibo e di come sia fondamentale portare a tavola cibi genuini.

Michelle Obama ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove per la prima volta ha mostrato il suo lato inedito. L’ex first lady ha colto l’occasione per parlare anche delle prossime elezioni. Ha dichiarato che, al momento, non ci pensa ma è decisa nel volersi dedicare alle prossime generazioni.

Presto assisteremo al lacio di Waffle + Mochi, una serie tv dedicata ai bambini e al cibo. Un modo per far capire quanto sia importante l’alimentazione dei più piccoli. La qualità del cibo, a detta della Obama, è la priorità perché la forza di una comunità sta proprio nel preservare la salute dei propri bambini.

Il lockdown e il piatto preferito di Michelle Obama

Nell’intervista la moglie di Barack Obama ha anche raccontato come ha trascorso il lockdown. Le sue due figlie, a quanto pare, sono diventate delle pasticcere di alto livello. Si sono cimentate nella preparazione di dolci di ogni genere: via libera a muffin, torte, ecc.

La Obama le ha descritte come due persone molto curiose, capaci di darle molte soddisfazioni. La più grande, ad esempio, si è laureato da poco e andrà a vivere anche da sola.

Nell’intervista, Michelle ha voluto svelare anche qual è il piatto che più le piace. Di quale si tratta? Dei Macaroni and cheese, un piatto che da piccola la faceva impazzire: “Una bella teglia ricca di formaggio! Da bambina la adoravo. Non la mangiavamo spesso, ma quando era in tavola, era sicuramente il mio piatto preferito e lo è ancora oggi”.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi e scoprire quali saranno i prossimi impegni di Michelle Obama, da sempre pronta a mettersi in prima linea per promuovere iniziative di particolare importanza!