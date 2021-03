Miriam Leone mostra un po’ di sé: “Racconti dal coprifuoco” – FOTO

L’ex Miss Italia pubblica quattro foto scattate durante le ore di coprifuoco: la sua bellezza non passa mai inosservata!

Nella didascalia delle quattro foto, Miriam scrive: “Racconti dal coprifuoco“.

La bellissima attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana viene immortalata con degli scatti mossi, ad eccezione dell’ultimo della serie.

Le sue espressioni sono tutt’altro che felici e sorridenti: la Leone ha un umore che rimane in tema con quello causato dal coprifuoco e, in generale, dalle situazioni provocate dalle restrizioni in vigore.

La vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha provocato una valanga di mi piace e commenti: più di 42.000 like e 380 messaggi di utenti che la sommergono di complimenti.

Un po’ di Miriam Leone…

Miriam Leone ha raggiunto il successo grazie alla vittoria del concorso di bellezza nazionale, grazie ai numerosi film e serie tv in cui ha recitato e ai programmi televisivi a cui è stata invitata come ospite.

La sua brillante carriera però non si ferma qui, perché l’abbiamo vista più volte in televisione per altri motivi, ad esempio le campagne pubblicitarie.

Miriam è stata, infatti, testimonial: dell’acqua ‘Rocchetta‘, nel 2009; di ‘Vodafone‘, nel 2015; del luxury brand ‘Gucci‘, nel 2018; della marca ‘L’Oréal‘, nel 2019 e, nel 2020, della piattaforma ‘Now TV‘, nonché del cellulare ‘Huawei‘.

Oltre al mondo della moda, del cinema e della televisione, la Leone è anche molto seguita sul web: su Instagram conta più di 1,3 milioni di seguaci.

Miriam Leone è un personaggio televisivo curioso e interessante, seguito da un pubblico che comprende tutte le età!