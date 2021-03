Nunzia De Girolamo ha appena pubblicato uno scatto a pochi giorni dall’inizio della puntata di ‘Ciao Maschio’: la conduttrice sfodera un sorriso splendente.

Nunzia De Girolamo sta sorprendendo tutti in televisione. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Letta sta conducendo un programma molto particolare, ‘Ciao Maschio’. Dopo un inizio al di sotto delle aspettative, la trasmissione ha fatto registrare numeri incredibili nell’arco della quinta puntata: più di un milione di italiani sono restati incollati alla tv in tarda serata (il programma va in onda in seconda serata).

Aiutata probabilmente dalla caratura dagli ospiti (Vittorio Sgarbi, Raffaele Morelli e Cesare Bocci) e dalle tematiche scottanti, la classe 1975 può sorridere: il risultato in termini di ascolti della quinta puntata ha sorpreso tutti. Nunzia ha ovviamente utilizzato i social network per esprimere la sua gioia, condividendo una fotografia meravigliosa.

Nunzia De Girolamo e lo scatto su Instagram: il suo segreto splendente

La De Girolamo è una donna molto bella e attraente. Nonostante gli anni che avanzano, a 45 anni la nativa di Benevento è in forma smagliante: i vestiti scosciati che utilizza nella sua trasmissione mettono in risalto le sue magnifiche gambe. Nunzia, nell’ultimo scatto condiviso online, ha anche ai piedi dei tacchi altissimi e mostra a tutti il suo segreto splendente. La classe 1975 vanta un sorriso strepitoso e splendente, che di certo non passa inosservato.

“Oggi è martedì, ma io sono già qui. Pronta per una nuova puntata di ‘Ciao Maschio’. Che dite, sono leggermente in anticipo vero?”, ha scritto nella didascalia. Il programma, infatti, va in onda il sabato. La conduttrice ha anche svelato che lo scatto pubblicato oggi sui network risale al giorno della prima puntata.

L’ex politica italiana ha gareggiato nella quattordicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’ in coppia con il grande Raimondo Todaro.