Paolo Bonolis scappa dalla studio: “Mi sono liberato”

Ancora scene esilaranti ad Avanti un altro, il programma del preserale di canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Questa volta da casa e in studio tutti allibiti

Questa sera un’altra puntata di Avanti un altro, puntuale come sempre su canale 5 con Paolo Bonolis che non si smentisce mai nelle sue performance sempre spontanee, piene di ironia e ilarità. Al suo fianco ovviamente il maestro Luca Laurenti, che con le sue gag ed i suoi “inciampi” aggiunge del pepe ad una trasmissione che piace tantissimo ai telespettatori del primetime della rete ammiraglia del Biscione.

Avanti un altro è stato osannato a grande richiesta dal pubblico che pur amando molto Gerry Scotti e il suo Caduta libera, era un po’ stufo delle repliche del game show con le botole. Per via del Covid e della malattia dello stesso presentatore non era stato possibile infatti registrare nuove puntate e dunque si è andato avanti con le repliche.

Ecco che così il programma di Bonolis e Laurenti è stato accolto ancora con più affetto rispetto al solito. E anche questa sera Paolo Bonolis ha regalato grandi sorrisi e “leggerezza non ipocrita” come l’ha definita direttamente lui in apertura di puntata. Ne ha combinate delle belle con i suoi atteggiamenti e le sue battute, aiutanto ovviamente anche dai concorrenti che si avvicendano davanti a lui. Questa volta è “tutta colpa” del concorrente Gianluca.

Paolo Bonolis scappa dalla studio e insulta Laurenti

Paolo Bonolis approfitta delle capacità della concorrente Simona, giovanissima e di Napoli che spiega come sappia parlare molte lingue. Ha soli 25 anni ma parla più di cinque lingue. Si fa dire dalla concorrente Simona un po’ di insulti in norvegese, fa capire che vuole rivolgerli al maestro Luca Laurenti.

La ragazza ride, è in imbarazzo, lui gli chiede di tradurgli “cretino patentato”, “un imbacille fracico”. Simona ride, non ce la fa a trattenersi e così gli risponde: “Dai le parolacce no!”.

E allora Bonolis le spiega che “imbecille non è un insulto – rivolgendo lo sgurado verso Laurenti – è uno stato della mente”. E allora ci riprova e le chiede: “Come si dice cretino, deficente”.

Alla fine la ragazza cede, fa la sua traduzione, Bonolis memorizza la frase, la ripete e poi scappa dalla studio con l’aria di qualcuno che sa il fatto suo. Tutti restano allibiti, non capiscono cosa voglia fare.

Esce dallo studio, va dietro le quinte e le telecamere lo seguono fin dove possibile. Poi scompare, il pubblico si gira per capire cosa stia facendo. Un attimo di silenzio e poi si sente solo la sua voce. Urla la frase che gli ha detto Simona. La sua voce rimbomba in tutto lo studio. Simona applaude e scoppia a ridere. Il maestro invece è senza parole. Poi torna in studio, si avvicina a Laurenti e le ripete la frase. Si siede nella sua postazione e dice: “Mi sono liberato”.