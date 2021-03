Perché Pasquale Zagaria si è fatto chiamare Lino Banfi? Il motivo

Il noto attore e comico pugliese svela il segreto: Lino Banfi? Me lo ha consigliato uno dei più grandi artisti italiani.

Lino Banfi – nome d’arte di Pasquale Zagaria – è da cinquantasei anni uno dei volti più noti del cinema e della scena televisiva italiana. Durante la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo lo sceneggiatore ed ex cabarettista italiano ha recitato i ruoli più disparati, sia comici sia drammatici, e lavorato con alcuni noti registi dello Stivale. Il celebre attore e comico pugliese ha confessato il motivo della scelta del nuovo pseudonimo. La decisione di ribattezzarsi in Lino Banfi è avvenuta solo dopo previo consiglio di uno dei più grandi artisti dello spettacolo italiano: il napoletano “Principe della risata”.

Il nome d’arte da Zaga a Banfi

Iniziata la carriera cinematografica, Pasquale Zagaria decise inizialmente di presentarsi come Lino Zaga. Lino Zaga? No, non funziona: lo pseudonimo non convinse affatto Totò, il quale bocciò totalmente l’idea. Secondo quanto ha rivelato l’attore puigliese, il Principe De Curtis gli consigliò vivamente di cambiarlo in nome della scarsa musicalità linguistica del termine, ma soprattutto perché nel mondo dello spettacolo la fortuna risiede nei diminutivi del nome: il troncamento dei cognomi non è mai una buona mossa. L’aggiunta del nuovo cognome al nome d’arte venne affidato al suo impresario e marito della soubrette Maresa Horn, nonché maestro di scuola elementare. Il professore pescò alla cieca il nominativo all’interno del suo registro scolastico: il dito si soffermò sull’alunno Aureliano Banfi.

La fiducia iniziale di Pasquale Zagaria fu veramente ricambiata. Quel consiglio e quel nuovo nome d’arte gli portarono davvero fortuna nel corso della sua carriera artistica; una fortuna ormai pluridecennale e che si è estesa in diversi palcoscenici, dal teatro al cinema.