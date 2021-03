Pietro delle Piane e la “recita” a Temptation, incastrato dagli audio inediti

Pietro delle Piane asfaltato dalla redazione di Temptation Island che per rispondere alla sue accuse sfodera delle registrazioni inedite

Non si placano le polemiche su Pietro delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia che ancora una volta è finito nell’onda del gossip e dei rumors. Sotto accusa questa volta a causa delle ultime dichiarazioni fatte nello studio di Live non è la D’Urso nel quale ha detto di aver recitato nel programma di Maria de Filippi, Temptation Island.

“È uno show, non è la vita, lì ho recitato un ruolo” aveva detto pur essendo accanto alla showgirl che lo ha perdonato per l’ennesima volta. Dopo poco Barbara D’Urso si era dissociata da quanto detto da Dalle Piane che aveva fatto capire che tutto era scritto nel programma.

Puntuale era arrivata la risposta, oltre che il procedimento da parte degli avvocati, della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi che eroga il programma per smentire quanto detto e contestare le affermazioni del fidanzato di Antonnella Elia che aveva messo “in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island”.

Ma la società è andata fino in fondo e ha dimostrato che quando detto da Pietro non era assolutamente vero. Ecco come.

Pietro delle Piane asfaltato: gli audio inediti non mentono

Pietro delle Piane prima di partecipare a Temptation Island con la sua Antonella Elia era pressoché uno sconosciuto, seppur avesse preso parte come attore a fiction di successo come Distretto di Polizia, Carabinieri 7, R.I.S., Un posto al sole e molti altre. Ma nel momento in cui ha assaporato la popolarità ha capito come fare per rimanere a galla e non sprofondare più.

Se ne è inventata sempre una e la Elia lo ha sempre perdonato. Questa volta però dopo aver detto di aver recitato nel programma di Maria de Filippi la smentita è arrivata direttamente da alcuni audio.

La Fascino ha tirato fuori alcune registrazioni inedite, pubblicate direttamente sui social nelle quali si sente perfettamente come Pietro delle Piane pone diversi apprezzamenti alle tentatrici, come ne abbia baciato una e invitato un’altra a fare il bagno di notte, mentre era convinto di non essere ripreso.

“Per recitazione o per amore di verità!!!!!??!!” scrive la redazione a corredo del post. Per lui sotto al post solo commenti poco piacevoli, molti lo definiscono “un pagliaccio” e molti altri si chiedono però perché queste dichiarazioni vengono tirate in ballo solo ora.