Ritrovato senza vita il nipote del latitante Matteo Messina Denaro, il corpo di Gaspare Allegra giaceva in un dirupo.

E’ stato ritrovato nella profondità di un dirupo, nei pressi della località montuosa di Bocchetta di Prada, il corpo del nipote del Matteo Messina Denaro ed avvocato attivo nel nord Italia, Gaspare Allegra. L’uomo, rispetto al latitante trentasettenne, nota punta di spicco di Cosa Nostra e responsabile degli atroci attentati avvenuti nei primi anni ’90, pare che conducesse una vita da mero intellettuale. Essendosi trasferito fin da giovane in una provincia nei pressi del capoluogo lombardo.

Gaspare Allegra, il ritrovamento senza vita dopo l’escursione in zona rossa

La salma è stata ritrovata due giorni fa. Secondo l’attuale ricostruzione dei fatti, domenica scorsa intorno alle ore 14 e nonostante le restrizioni vigenti, Gaspare si trovava in compagnia del fratello più piccolo. A condurre un’escursione in montagna in provincia di Lecco. A quanto pare a giocare a sfavore della coppia, ed a causare l’incidente che è costato la vita all’uomo, sarebbe stata la mancata attrezzatura. Necessaria per condurre in sicurezza tale inusuale passeggiata.

Il drammatico evento ha avuto luogo proprio sulla strada del ritorno al loro rifugio. Gaspare, probabilmente per l’accumulo di neve sul terreno, è precipitato in uno scosceso dirupo. Lo stesso fratello minore dell’avvocato avrebbe allertato il soccorso alpino della Valsassina. Dopo una lunga fase di ricerche il corpo senza vita è stato ritrovato. Grazie all’ausilio di un elicottero. Si è riuscito a sorvolare il dirupo ed a localizzare la sua posizione.

Una caduta a cui sarebbe stato impossibile sopravvivere data l’altezza datata da centinaia di metri. Per quel che riguarda invece il fratello di Gaspare pare che sia uscito incolume dalla tragedia, nonostante sia apparso allo sguardo dei soccorritori come fortemente provato.