Roberta Morise “fatta di vento”, uno sguardo pieno di dolcezza e bellezza – FOTO

Roberta Morise lancia uno sguardo sublime, espressione di eleganza e bellezza proveniente dal profondo del suo cuore: dolcezza infinita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Standing ovation per Roberta Morise, la showgirl ed ex modella italiana apparsa in “pompa magna” sui social network con uno scatto davvero “prezioso”. Con l’ultima iniziativa, targata Instagram, Roberta fa il pieno di likes, con l’obiettivo di coltivare una bellezza così profonda e delicata, che solo in pochi possono permettersi di avere.

Ultimamente il suo nome spicca tra i rotocalchi più attivi della moda e dello spettacolo, per essere stata paparazzata in compagnia di un uomo tra le vie di Milano. Quest’ultimo corrisponde all’identità di Giulio Fratini, ex innamorato di Raffaella Fico, fino a qualche mese fa.

La dolcezza e una bellezza di classe e stile come quella della Morise non hanno perso tempo nel “contagiare” il cuore di Fratini. L’amabile coppia sembra essere fatta l’una per l’altro, con quest’ultimo onorato di entrare a far parte della vita privata della “professoressa” de L’Eredità

Roberta Morise, il soffio vitale nel cuore: una meraviglia di “Madre Natura”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

E’ un momento davvero speciale per la “professoressa” del quiz show de L’Eredità, Roberta Morise. La “special one” della tv appare su Instagram, alle prese con una bellezza che sembra rinnovarsi sempre più, ogni giorno che passa.

Tanti i messaggi di supporto e apprezzamento da parte dei suoi fan che la ergono indiscutibilmente a “Meraviglia di Madre Natura“. Mai appellativo fu più azzeccato, a testimonianza delle parole della Morise in didascalia, in cui, a sua volta si definisce “La figlia del soffiatore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Si tratta di un sospiro che ha tutto da registrare a favore di una bellezza angelica che brilla d’amore, dentro e fuori. Metaforicamente “fatta di vento“, la Morise abbozza sul web, uno sguardo profondissimo da togliere il fiato, mentre dal suo volto traspare una delicatezza favolosa che solo in pochi potrebbero vantarsi di avere