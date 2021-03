Sabrina Ferilli, una rondine non fa primavera ma il tuo vestito a fiori si!

Le star e le influencer si stanno sbizzarrendo: ecco un altro benvenuto alla moda Primavera Estate 2021, il vestito a fiori di Sabrina Ferilli.

Un abito decisamente bucolico. E Sabrina Ferilli non poteva indossarlo in un giorno migliore: l’equinozio di primavera. Un benvenuto ufficiale alla nuova stagione e alle nuove tendenze moda Primavera Estate 2021.

Il suo look giallo a fiori con le maniche a sbuffo è un addio in grande stile al periodo invernale, ed è l’esempio di capo primaverile per eccellenza: vivace, simpatico, elegante.

Per quanto l’attrice italiana lo abbia indossato in un contesto formale, possiamo immaginarlo anche in una chiave più casual per renderlo adatto a look everyday.

Firmato N°21, la maison che vede come direttore creativo Alessandro dell’Acqua, il vestito a fiori che Sabrina Ferilli ha sfoggiato a Amici 20, trasmette una coinvolgente energia positiva. E’ un must have per queste giornate di transizione.

Sabrina Ferilli: addio all’inverno in grande stile con l’abito Numeroventuno

Non è facile immaginare di indossarlo con i sandali con tacco, come ha fatto Sabrina Ferilli. I vari lockdown ancora non ci permettono di programmare eventi formali.

Ma possiamo pianificare i nostri outfit everyday senza rinunciare a questo vestito midi.

Vitaminico e vibrante, sarà l’ingrediente segreto di un look chic e d’un certo appeal.

La fantasia floreale rende l’abito un vero e proprio omaggio alla nuova stagione e il punto forte di questa creazione N°21 è il contrasto giallo-nero che fa in modo di abbinarlo molto più facilmente di quanto si pensi.

Infatti, prendendo Sabrina come esempio, si può completare l’outfit con una calzatura nera.

Che venga adattato a contesti più eleganti o sfruttato per romantiche serate, il risultato sarà all’insegna della dolcezza: maniche a palloncino e drappeggio arricciato sul lato sinistro conferiscono un’aria bon ton all’intera immagine.