Shaila Gatta, look estremo per il suo corpo scolpito: esplosiva – FOTO

La velina Shaila Gatta stupisce ancora con stile ed eleganza su Instagram, il look estremo su di lei è un vero spettacolo

Shaila Gatta, velina di Striscia la Notizia dal 2017, insieme a Mikaela Neaze Silva compone una delle coppie più amate che abbia visto il programma. Ballerina professionista, studia danza da quando è molto piccola, la sua più grande passione, sulla quale decide di investire a soli 16 anni. Da Napoli si trasferisce a Roma per perfezionare le sue capacità, dove entra nella scuola di Amici, dando una svolta al suo futuro.

Viene infatti enormemente apprezzata all’interno del talent, e dopo la conclusione di questa proficua esperienza, entra a far parte del corpo di ballo del celebre programma condotto da Polo Bonolis, Ciao Darwin. Con i suoi stacchetti del tg satirico al fianco della sua collega, ha conquistato il cuore di numerosissimi fan.

Shaila Gatta in due parole: classe e sensualità

Ormai volto familiare della televisione per milioni di telespettatori, Shaila Gatta delizia la visione di Striscia la Notizia con la bellezza ed eccelsa bravura. Amata dal pubblico per le sue doti ed il sorriso che trasmette semplicità, non è seguita solo negli stacchetti, ma anche sui social. Il suo profilo Instagram vanta 755 mila followers, tutti infatuati del suo innegabile charme.

Perfettamente esibito nell’ultimo post, ha condiviso con i fan una foto della sua carismatica sensualità. In un outfit estremo e nello stesso tempo elegante, sfoggia un crop top di rete impreziosito da brillantini, abbinato alla minigonna cortissima composta da frange di paillettes, che evidenziano le forme esplosive. Non possono mancare i sandali con tacco, i capelli liscissimi e lo sguardo intenso che è pura essenza di seduzione.

Il look valorizza al meglio il corpo perfettamente scolpito dal costante allenamento, totalizzando più di 21 mila like e una serie di elogi di pura ammirazione.