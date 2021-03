Sonia Sghairi mostra un sorriso contagioso, ma non è certo l’unica sua carta vincente – FOTO

Nuovo scatto social davvero sensuale per l’influencer napoletana Sonia Sghairi che si mostra con un selfie davvero magnetico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Sghairi (@soniasghairi)

I 471mila follower dell’influencer ringraziano ogni giorno per gli scatti davvero magici che la bella napoletana condivide nella sua pagina Instagram. Sonia Sghairi è per metà italiana e metà tunisina, questo spiega il cognome esotico e i lineamenti del viso ambrati.

Calcio, sensualità e profonde scollature sono le cose che nel suo profilo non mancano quasi mai, senza però essere volgari o troppo spinti. Ogni volta riesce a mettere in mostra le sue curve pazzesche in maniera elegante e fine, tanto che il seguito dei suoi fan è equamente distribuito tra uomini e donne.

LEGGI ANCHE –> Karolina Surpi si diverte e cita Dante, ma il riferimento è ad altro. Un incanto – FOTO

Sonia Sghairi mostra un sorriso smagliante ma l’occhio cade altrove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Sghairi (@soniasghairi)

LEGGI ANCHE –> Roberta Morise “fatta di vento”, uno sguardo pieno di dolcezza e bellezza – FOTO

Solo ieri Sonia si era palesata ai fan con uno scatto in costume versione leopardata per anticipare l’estate che sicuramente al Sud Italia arriverà con largo anticipo. Reggiseno succinto e legato al busto con stringe di tessuto, come anche i lacci dello slip aperto sul fianco destro. Fisico tonico e un portamento che fa girare la testa a chiunque.

Dello stesso avviso anche lo scatto postato ieri sera in cui fanno capolino i suoi ricci ribelli ed un sorriso contagioso davvero accattivante. Indossa una canotta leggera aperta sul decolleté, tanto che l’occhio cade inevitabilmente lì nonostante probabilmente Sonia volesse puntare sul viso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Sghairi (@soniasghairi)

Oltre 10mila like in poche ore e commenti poco allusivi per lei, “Una bellezza indescrivibile 😍❤️”, “Mmmmmm 🔥”, “Sensual & sexy”. Ha ancora una volta colpito e centrato il colpo.