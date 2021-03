Stefano De Martino pronto per la puntata finale di Stasera tutto è possibile. Ospite speciale Iva Zanicchi che ci riserverà moltissime sorprese nella puntata in onda stasera. Nel frattempo, l’ex ballerino di Amici è impegnato anche nel ruolo di Giudice nel programma di Canale 5.

A Stasera tutto è possibile arriverà un ospite speciale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Stefano De Martino che stasera condurrà l’ultima puntata dello show. Un’edizione, questa, che ha avuto un certo successo.

La settimana prossima addirittura verrà mandata in onda anche una puntata dove potremo rivedere tutti i momenti più belli dello show.

Stasera tutto è possibile, puntata finale con ospite speciale

In quanto alla puntata di stasera, si preannuncia ricca di sorprese. Ci saranno tantissimi ospiti, alcuni anche molto famosi. Tra i tanti, ci sarà anche Iva Zanicchi, ospite che è stata annunciata dallo stesso presentatore sul suo profilo Instagram.

La cantante, in questo periodo, è impegnata anche nel ruolo di opinionista nel reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Nelle stories, la Zanicchi è apparsa molto complice di Stefano De Martino e, quindi, ci aspetta sicuramente una serata molto divertente.

Un periodo d’oro per Stefano De Martino che vedremo anche nel ruolo di giudice ad Amici, in onda su Canale 5. Una proposta che sicuramente ha fatto molto piacere all’ex marito di Belen Rodriguez che ha subito commentato la notizia il 20 marzo: “Da amici di Giurato a Giurato di Amici è un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di Amici”.

Come abbiamo detto, un periodo particolarmente ricco per De Martino dal punto di vista lavorativa. La relazione d’amore con Belen ormai sembra solo un lontano ricordo. La showgirl argentina ormai ha affidato il suo cuore nelle mani di Antonino Spinalbese, da cui aspetta anche una bellissima bambina. Sono lontani ormai i tempo dove Belen e Stefano si mostravano affiatati e indivisibili.