Test Visivo impossibile: riesci a trovare il serpente tra le tartarughe?

Test Visivo impossibile: la foto sta facendo impazzire il web. Dove si nasconde il serpente tra tantissime tartarughe che si rincorrono? Scoprilo in pochi secondi

Un nuovo test visivo impazza sul web. Tutti alla ricerca del serpente tra le tartarughe. L’immagine è stata lanciata su Instagram dall’artista che l’ha disegnata che ha voluto sfidare tutto i suoi utenti con un test visivo quasi impossibile.

L’immagine inganna molto l’occhio e trovare il serpente tra le tantissime tartarughe che si rincorrono non è cosa facile. Davanti agli occhi sfumature di verde e marrone che mandano in confusione.

Serve molta concentrazione per riuscire a percepire il dettaglio, che anche se ben camuffato, c’è. Se osservate la figura voi riuscite a capire dove si trova il serpente? Vi diamo alcuni indizi.

Test Visivo impossibile: riesci a trovare il serpente?

Molto importante per trovare la soluzione di questo test visivo impossibile è non perdere la concentrazione, analizzando passo passo ogni angolo del disegno. Ci sono alcuni elementi che potrebbero indurre in distrazione chi si cimenta nel risolvere quello che sembra essere un vero rebus.

Su alcune tartarughe, infatti, sono disegnati alcuni elementi “speciali” potremmo definirli: un cappello, un fiorellino, un sorriso. Ecco questi attirano l’attenzione peerché si distinguono facilmente da tutte le tartarughe le une vicine alle altre. Ma il serpente dov’è?

Tra le tante sfumature che l’artista ha usato per disegnare l’animale simbolo di lentezza per eccellenza il serpente c’è, bisogna cercare attentamente. Prendetevi un minuto di tempo e analizzate tutto il disegno, riuscirete con attenzione, focalizzandovi sulla bocca delle tartarughe, ad individuare il serpente. Con questa piccola dritta riuscirete sicuramente nell’impresa.

Non siete riusciti a trovare la soluzione? Vi aiutiamo noi. Basta guardare l’unica differenza tra tartaruga e serpente, che sta proprio nella bocca, con una piccolissima lingua del serpente che si intravede e si insinua tra gli altri animali. L’artista è stato un vero stratega nel pensare questo test che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Tenete allenata la mente con test come questi e diventerete sempre più bravi e attenti ai dettagli.