Un Posto al Sole anticipazioni 23 marzo: Filippo in pericolo di vita? Ha sottovalutato i suoi mal di testa negli ultimi giorni e questo bel periodo potrebbe peggiorare

Filippo e Serena stavano vivendo finalmente un bel periodo: la bella Cirillo ha scoperto di aspettare un bambino. Ci stavano provando ma non pensavano che questa bella notizia potesse arrivare così presto, ma i festeggiamenti sono stati destinati a durare veramente poco perché i mal di testa di Filippo sono diventati così tanto persistenti da portarlo ad avere all’improvviso un malore mentre era da solo con la piccola Irene.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Michele e Silvia sono disperati per quello che sta succedendo alla loro amata figlia Rossella. Quest’ultima, infatti, era ad un passo dalla laurea ma all’improvviso ha scoperto del tradimento di Patrizio e questa cosa l’ha buttata giù, distraendola totalmente dallo studio perché troppo concentrata sul suo dolore che diventa ogni giorno sempre più forte. Questa volta si stava fidando davvero di Patrizio e non pensava che il suo fidanzato potesse tradire di nuovo la sua fiducia in questo modo, ferendola e tradendola con un’altra ragazza. I suoi genitori hanno trovato un modo per aiutarla a preparare la tesi, ma intanto c’è chi sicuramente proverà ad approfittare di questo brutto momento della ragazza.

Guido e Mariella sono stati coinvolti da Bice e Salvatore in una serie di sotterfugi e mezze verità.