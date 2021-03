Uno Mattina, colpo di scena in diretta per Alessandro Sperduti: “L’abbiamo portata per te”

Tra gli ospiti in studio a Uno Mattina il giovanissimo attore Alessandro Sperduti che vedremo stasera nella fiction Rai “Leonardo”

La clip video di presentazione che ha introdotto l’intervista delle 8.37 ad Uno Mattina lo ha annunciato come “una stella nascente della televisione italiana”. Sempre più cercato anche per fiction internazionali, Monica Giandotti e Marco Frittella hanno accolto con grande entusiasmo Alessandro Sperduti, 33 anni e una carriera alle spalle iniziata giovanissimo.

Lo abbiamo visto nel 2002 a fianco di Kate Blanchett in “Heaven” ma il suo vero grande primo successo sono stati “I Medici” dove lui ricopriva il ruolo di Piero De Cosimo de Medici. La Giandotti gli chiede com’è stato lavorare a fianco di Dustin Hoffman e Alessandro si illumina:

“Emozionante! Quando mi hanno detto che avremmo dovuto fare la lettura copione con gli attori in cui era presente anche lui, mi sono pietrificato. Poi avevo solo due battute all’inizio ma ero agitatissimo. Lui comunque ha saputo mettere subito tutti a proprio agio, è un vero professionista”.

Frittella è interessato invece a capire qual è stato il ruolo che gli è rimasto maggiormente nel cuore e senza esitazione Sperduti gli nomina Tenentino di Olmi in “Torneranno i prati” ambientato durante la Prima Guerra mondiale.

“Per me è stata un’esperienza surreale – spiega l’attore – in quanto il primo incontro con Olmi è avvenuto proprio ad Asiago poco prima delle riprese per spiegarmi le scene. Io sono miope, il direttore di scena mi chiese di mettermi in costume e togliermi gli occhiali prima di parlare con lui, quindi tutta la chiacchierata fu decisamente molto sfocata”.

Colpo di scena in diretta, entra la versione cartonata della de Angelis

L’intervista passa poi sul ruolo di Tommaso Masini, assistente di Leonardo che Sperduti ricoprirà da stasera nella fiction Rai divisa in quattro prime serate. “Sono contento di questo personaggio, è stato fonte di grande ispirazione per me perché riesce a vivere un crescendo di emozioni durante tutta la storia”, spiega Alessandro.

Poi il colpo di scena quando in diretta entra la versione cartonata dell’attrice Matilda De Angelis che lascia esterrefatto Sperduti. Monica Giandotti esclama ridendo che “non potendola avere in studio dal vivo ci siamo arrangiati. È cartonata ma l’abbiamo portata per te”.

Effettivamente la sagoma della De Angelis è davvero molto grande e il ragazzo fatica a non guardarla ridendo posizionata vicino alla sua poltroncina. Com’è stato lavorare con lei? Chiede Frittella poi per smorzare gli animi. “Si tratta della prima occasione di lavoro assieme con Matilda, ma le ho già ripetuto un’infinità di volte che è un fenomeno”.

Quindi da stasera alle 21.25 i primi due episodi di “Leonardo”, ma per i più attenti anche la versione cartacea del libro distribuito da Rai Libri, come mostrano i conduttori prima di salutare l’ospite.