Uomini e Donne, anticipazioni 23 marzo: chi lascia il programma?

Uomini e Donne, alcune anticipazioni che lasceranno di stucco i fans del programma. Scelte inaspettate che terranno incollati gli spettatori alla tv.

Uomini e Donne, il programma in onda tutti i giorni dalle 14:45 su Canale 5, prevede nella puntata di oggi degli eventi scoppiettanti che daranno molto da parlare ai milioni di telespettatori che da anni seguono lo show, appassionandosi delle storie intrecciate dei partecipanti. Come sempre, sui profili social del programma – peraltro seguitissimi, su Instagram vanta ben 3 milioni di followers, cifre da capogiro per un singolo format – è possibile spulciare curiosità e anticipazioni.

Quello che emergerà tra poco susciterà stupore ed emozione, tanta emozione. Il tutto si concentra su un coppia che ha preso un’importante decisione e che verrà comunicata pubblicamente. Claudio e Sabina infatti avrebbero valutato insieme l’opportunità di allontanarsi dal programma per vivere nella vita reale la loro unione.

Un’occasione certamente scaturita dall’esigenza di conoscersi meglio lontani dai riflettori e capire meglio le sorti della loro storia. Un momento sicuramente dolce atto a dimostrare il legame forte che si è creato tra i due. E lo studio non rimarrà impassibile alla notizia, aspettatevi quanto di più dolce…

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi

Se dal trono Over nella puntata di oggi ci saranno tante emozioni, qualcosa romperà gli equilibri. Le liti, chi segue il format da anni lo sa bene, non mancano mai. Gianni Sperti e Maria Tona infatti daranno origine ad un’incomprensione che sfocerà in una vera e propria discussione. Toni accesi che coinvolgeranno anche Alessandro, l’uomo con cui sta uscendo in questo periodo la corteggiatrice Over.

Insomma, non resta che accendere la Tv, se ne vedranno delle belle.