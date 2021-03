Maria De Filippi spiazza tutti a Uomini e Donne: “Volete lasciare il programma?”. La conduttrice ha proposto a Sabina e Claudio di uscire insieme e loro hanno accettato

Uomini e Donne certe volte non è affatto un programma facile, c’è chi va per cercare l’amore e chi al giorno d’oggi ci va solo per visibilità, è difficile capire chi sia in buona fede e chi no, ma di tanto in tanto accadono anche delle cose belle. Sabina e Claudio, infatti, si sono frequentati per qualche settimana e giorno dopo giorno hanno capito di essere sempre più simili e soprattutto più desiderosi di viversi fuori dal programma. Per questo motivo Maria De Filippi oggi ha avanzato una proposta: “Volete abbandonare?”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi propone a Claudio e Sabina di lasciare il programma

In un primo momento, Claudio ha detto di volerlo fare in un modo speciale perché lei meritava qualcosa di bello. Alla fine, però, hanno deciso di andare via lo stesso perché non avevano bisogno di tante sovrastrutture per stare insieme. Maria ha trovato il modo di far scendere i petali e loro hanno ballato abbracciati, felici sulle note di Rino Gaetano. Gianni Sperti si è complimentato con loro: “Mi sono molto ricreduto su di voi, siete la dimostrazione che qualcuno qui viene davvero per cercare l’amore“.

Anche Gemma si è molto commossa vedendo i due innamorati lasciare lo studio. Claudio e Sabina hanno ringraziato tutti per l’opportunità e poi sono andati via insieme, tenendosi per mano.