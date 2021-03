Uomini e Donne, terribile verità in studio: “Ha minacciato me e mia madre”. Nicola, tornato dopo sei mesi, ha raccontato che il suo profilo è stato hackerato

Vi ricordate Nicola? Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, che è arrivato a Uomini e Donne lo scorso anno durante la quarantena da coronavirus. Il corteggiamento è cominciato per messaggi, poi si sono incontrati in studio e hanno cominciato a frequentarsi. Una conoscenza che alla fine ha deciso di chiudere Gemma, perché tante cose non le tornavano e cominciava a temere che Nicola, appena 26enne, la stesse solamente prendendo in giro. Dopo un periodo di lontananza Nicola è tornato, e ha avuto modo di aggiornare un po’ Maria De Filippi su quello che ha fatto negli ultimi mesi.

Uomini e Donne, Nicola confessa: “Mi hanno hackerato e minacciato”

Ha raccontato che ha lavorato molto, e che in tutto ciò è stato hackerato il suo profilo di Instagram. Non è stato affatto un bel momento, per quanto possa sembrare una cosa stupida in questo caso non lo è stata affatto: “L’hacker ha minacciato me e mia madre. Contattava tutti i miei amici chiedendo soldi, loro pensavano che fossi impazzito. Mandava foto osé a tutti, ovviamente non erano mie, ma faceva pure questo“.

Tornando a Gemma, Nicola le ha chiesto di ballare e ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto emozionanti con lei e che vorrebbe davvero tanto che riuscissero ad essere perlomeno amici.