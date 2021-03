La bella sorellina di Chiara Ferragni fa un video dove decide di dare una pulita alla casa con l’aspirapolvere, appare magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni condivide un video in cui usa l’aspirapolvere per dare una pulita a casa, insieme a lei c’è il suo inseparabile cane Pablo che gioca con l’aspirapolvere. La piccola Ferragni appare magnifica anche mentre passa l’aspirapolvere. Certo la pulizia della casa è importante, ed avere i giusti strumenti comodi non fa che rendere le cose più facili. Infatti mostra anche un mini aspirapolvere per raggiungere le zone più difficile.

Valentina Ferragni colma di amore per la nascita della seconda nipotina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La sorella di Valentina Ferragni condivide una foto della piccola Vittoria, la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni nata poche ore fa dopo un’attesa lunghissima. Infatti la piccola bimba ha fatto aspettare tutti un bel pò, la Ferragni l’ha data alla luce alla 39esima settimana di gravidanza. Negli ultimi giorni infatti la Ferragni non ne poteva più e non vedeva l’ora di partorire. Oggi si è avverato il suo desiderio e nella loro vita è arrivata la piccola Vittoria. Nelle stories Valentina scrive:”Che notte emozionante, oggi il mondo diventa più rosa e più bello”. Poi prosegue e spiega che la bimba è nata in nottata e l’hanno passata tutti svegli. Confessa però che a un certo punto si è addormentata e il compagno Luca ha dovuto svegliarla.

I due appaiono stanchissimi infatti a colazione ma molto felici ed emozionati, non vedono l’ora di conoscere la bimba. In tantissimi hanno commentato il post della Ferragni facendo i complimenti e le congratulazioni anche se lei giustamente risponde che non ha fatto nulla lei se non essere stata di supporto. Anche la mamma di Chiara e Valentina pubblica la stessa foto e scrive:”Benvenuta bellissima Vittoria”. Così anche la terza sorella Francesca, ha scritto:”Benvenuta Vittoria! Sei una meraviglia”. Insomma una gioia immensa per tutta la famiglia, ovviamente anche quella di Fedez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Mamma Tatiana infatti ha condiviso la foto della piccola scrivendo:“Buongiorno Vittoria vi aspettiamo a casa”. Un giorno speciale oggi, manca solo la reazione del fratello maggiore Leone che ancora non ha visto la sua piccola sorellina, chissà come reagirà. I genitori non tarderanno a farcelo sapere.