Valentina Vignali ed un’altra ospite a sorpresa si dilettano in un’avventura nuova di zecca guidata dalla coreografa Veronica Peparini.

La cordialissima e sempre energica coreografa di “Amici di Maria de Filippi”, Veronica Peparini, quest’oggi è alle prese con l’inaugurazione di una serie di lezioni di danza che impartirà alla giovane e carismatica sorella della celebre imprenditrice milanese, Valentina Ferragni. Si tratta di una collaborazione sponsorizzata ufficialmente dall’azienda produttrice di integratore multivitaminici: Supradyn Ricarica. E prevederà un entusiasmante percorso di iniziazione alla danza per la adesso nuova allieva di Veronica.

Veronica Peparini inizia alla danza Valentina Ferragni: tra felicità ed incertezza

In realtà pare che non siano soltanto una serie di lezioni private, ma che siano mirate ad una futura competizione per cui Valentina, nonostante la felicità per la nuova avventura da ballerina, sembrerebbe inizialmente tentennare di fronte alla cordiale professionista in materia. La sfida si terrà fra due partecipanti al corso, dopo aver imparato la coreografia proposta dall’insegnante, le qualità di Valentina saranno confrontate con quelle della bellissima ex corteggiatrice Beatrice Valli. Chi avrà la meglio?

“Vado molto a sentimento…“, è così che mette le mani avanti Valentina, elencando le molteplici attività sportive intraprese nel suo percorso di vita, ma sottolineando come la danza sia ancora per lei, e davvero molto sfortunatamente, una materia sconosciuta. “Io ci provo con tutta me stessa… Poi se sbaglio mi correggi!“, ha continuato allegramente. Eppure Veronica sembra subito rasserenarla e trasmettere la giusta energia anche agli spettatori della diretta.

Il video della prima chiacchiera motivazionale fra le due è stato condiviso soltanto una mezz’ora fa sul profilo Instagram dell’artista danzante, ed è immediatamente diventato virale. Colmato di apprezzamenti ed incoraggiamenti di vario genere non resta che confermare la valenza dell’hashtag utilizzando per l’occasione, ovvero: #DaiForzaAlleTuePassioni