Fabrizio Corona era ricoverato in psichiatria, è stato dimesso e trasportato nel carcere di Monza. Una svolta dopo ben 11 giorni di ricovero.

Disturbo borderline bipolare di tipo narcisistico associato a una sindrome depressiva maggiore. Questa è la diagnosi che si legge nell’ordinanza di revoca dei domiciliari a Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona torna in carcere tra le proteste e le preoccupazioni per la sua salute

Per Fabrizio Corona si sono aperte nuovamente le porte del carcere, quello di Monza dove è stato condotto dopo le dimissioni alle 23 dall’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato da circa dieci giorni.

A nulla sono valsi i ripetuti atti di autolesionismo a cui l’ex re dei paparazzi si è sottoposto per protestare contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano nel revocare i domiciliari concessi nel 2019 per curare la sua dipendenza dalla cocaina per la violazione di alcune prescrizioni tra cui il divieto di apparire in tv e di utilizzare i social network.

Non è dunque servito il sangue di cui si è cosparso il viso dando in escandescenza alla decisione del suo ritorno in carcere e non sono nemmeno serviti i tagli che si è procurato sulle braccia, i 14 punti di sutura, le ferite con la penna biro.

In più le sue invettive verso i giudici gli hanno fatto guadagnare anche una querela e neanche lo sciopero della fame gli è servito a fargli evitare il carcere. Quello di Monza è stato scelto proprio per la presenza di un reparto psichiatrico.

Il suo avvocato Ivano Chiesa è su tutte le furie. “So solo che hanno preso un uomo che a stento si reggeva in piedi, che non mangia da 12 giorni, sono sconcertato e senza parole, non riconosco più il Paese in cui vivo e la mancanza di umanità e comprensione mi sconcerta“.

“Fabrizio non riusciva a reggersi in piedi, è molto provato, ha perso otto chili – continua l’avvocato – dopo 12 giorni di sciopero della fame“.

La madre Gabriella è disperata, ha detto: “In cella mio figlio può morire“. Intanto Corona non si aspettava questa decisione che gli è stata comunicata ieri sera e i suoi legali hanno deciso di fare ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza.

Ci sono tante persone, amici e non solo, che hanno fatto appelli a suo favore. Dalla madre che ribadisce che suo figlio rischia è malato e rischia la vita.

Solidarietà per il dramma umano dell’ex re dei paparazzi è arrivata dalle donne della sua vita, da Belen ad Asia Argento, da Nina Moric alla madre Gabriella. Inoltre, un grande artista come Celentano gli ha scritto delle lettere per incitarlo a continuare la terapia. Intanto Carlos, il figlio 18enne di Fabrizio Corona, si trova all’estero.

Dallo studio, gli ospiti di Alberto Matano non sono teneri con l’ex re dei paparazzi. “Se tu nascondi cinque milioni di euro nel controsoffitto cosa ti aspetti?“. Poi ancora: “Io non ho ancora visto vip spendersi per dei poveracci rinchiusi ingiustamente“.

“Sul fatto che Corona abbia sbagliato – continuano – non ci sono dubbi ma se c’è una perizia che ci ufficializza che c’è un problema psichiatrico per Fabrizio o per chiunque altro ci devono essere delle strutture in cui curare queste patologie“.