Alessia Marcuzzi raggiante, si presenta in trasmissione sopra le righe – VIDEO

Balletto sfrenato e fisico da paura, Alessia Marcuzzi per la puntata de Le Iene si è fatta notare per la grande allegria portata in puntata

Per la puntata di ieri sera a “Le Iene” abbiamo visto un’Alessia Marcuzzi decisamente sopra le righe, mini abito verde oliva inguinale che ha lasciato il pubblico a casa esterrefatto per tanta opulenza mostrata con disinvoltura. Nelle anticipazioni dello show con le consuete foto di rito per il backstage, sulle note di Miley Cyrus “Prisoner (feat. Dua Lipa)”, la vediamo ballare prima nei corridoi di Italia Uno assieme ad un Savino esasperato che getta a terra il copione con la scaletta, e poi direttamente a centro studio.

Gambe chilometriche, lunghe e affusolate, punto vita strizzato in un cinta bianca e trucco impeccabile come sempre per la bella conduttrice che tutti hanno adorato nuovamente in sella alla guida del programma della Gialappa’s.

Alessia ieri si è anche sentita in vena di postare foto taggando singolarmente i vari assistenti di studio, Claudia Scutti per lo styling, Manuel Patucelli per i capelli e Sabrina Farina per lo splendido make-up.

Alessia Marcuzzi lancia oggi una nuova linea corpo “no gender”

La conduttrice però nei giorni scorsi ha sorpreso anche con il lancio di una suo nuova linea di creme decisamente atipiche rispetto a quelle presenti finora sul mercato. Si tratta di prodotti no gender per abbattere le disparità tra i sessi e aumentare invece la libertà di espressioni di tutti.

ll brand di cosmesi “Luce Beauty” by Alessia Marcuzzi è il marchio di skincare che uscirà oggi nei maggiori store e sul web.

Sul sito del brand si legge che “Luce” condivide i principi della filosofia della cosiddetta “Clean Beauty”, ovvero si affida interamente ad ingredienti di origine naturale lungo tutta la filiera di produzione, per permettere una corretta trasparenza verso il consumatore finale.