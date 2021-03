Amadeus e la sorpresa durante il programma: “Sono senza parole”

Durante la puntata di Domenica del programma I soliti ignoti, succede l’impensabile e Amadeus rimane allibito, cosa è successo

Come ogni sera va in onda su Rai1 il programma di intrattenimento I soliti ignoti, condotto da Amadeus dove lo scopo del gioco è quello di scoprire il parente misterioso. Nella puntata di domenica 21 marzo, Giovanni Vernia, lo speaker radiofonico, è stato l’ospite-detective della trasmissione ed ha giocato per poi lasciare il montepremi alla Fondazione italiana per l’autismo. Nel corso della serata però un gesto ha lasciato tutti meravigliati, soprattutto il conduttore che ha esclamato: “Ma che fa?”. Rivolgendosi a ciò che stava succedendo in studio.

Amadeus allibito durante il programma, perché?

Il montepremi finale della puntata di domenica era di 29.600 euro e dopo essere arrivato all’ultima parte del gioco è il momento di scoprire il parente misterioso. Chi era? Bruna, anni sessantanove e mamma di uno dei concorrenti. Il conduttore radiofonico pensa che la donna sia la mamma del numero otto e decide di accoppiare i due. Ma dopo la scelta e il solito jingle, l’inquadratura split è rivolta verso i due ignoti il parente misterioso. Al termine della musica però, la signora Bruna non parla. Così gli ospiti in studio e lo stesso Amadeus rimangono tutti allibiti tanto che il presentatore chiede: “Ma che fa?” preoccupato. Passa qualche secondo ma la donna resta ferma e non proferisce parola, l’ansia in studio sale e il conduttore non sa come muoversi. Anche Vernia è senza parole. Dopo un momento di panico, prende la parola il numero otto e si rivela affermando di essere il figlio della Bruna.

L’ignoto una volta rivelata la verità si gira verso la mamma ancora immobile e la supplica: “Mamma dillo”. E la donna alle strette conferma: “Sì è mio figlio”. Così finisce la puntata e si festeggia la vittoria, anche nei giorni successivi si è giocato per beneficienza.