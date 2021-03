Anna Tatangelo sbotta e dice la verità su lei e Gigi: “Non è giusto”

Dopo un anno dalla separazione, Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D’Alessio e svela la verità una volta per tutte, i dettagli

Ne è passato di tempo da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato la loro separazione, eppure a distanza di un anno c’è chi ancora lancia frecciatine e gossip infondati. Così se fino ad oggi la cantante è rimasta nel suo e non ha dato spago a queste persone, adesso per lei le cose sono cambiate ed è pronta a dire tutta la verità sulla fine della loro storia d’amore, una relazione importante che ha dato alla luce anche un figlio. “Fatevi una vita” afferma sui social la donna indignata.

LEGGI ANCHE>>>Gigi D’Alessio, padre affettuoso: dolci parole per i figli. Scopriamo chi sono

Anna Tatangelo: qual è la verità su Gigi D’Alessio?

LEGGI ANCHE>>>Gigi D’Alessio esce allo scoperto: “Sono stato tradito”

Non ha mai riferito nulla riguardo alla sua vita privata anche quando il web le si è rivolto contro, ma adesso è arrivata al limite e Anna Tatangelo sbotta sulle storie di Instagram con un lungo messaggio per tutte quelle persone avide di sapere: “Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io”. Inizia così il suo discorso chiaro e lineare. Poi continua spiegando che se dovessero ripresentarsi eventi in cui si parla della sua persona su argomenti infondati, non si farà da parte e prenderà provvedimenti seri. “Inoltre, ci tengo a precisare che conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Festival di Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live – continua – Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste cazzate inventate di sana pianta del ‘Gigi ha presentato Livio ecc’ risparmiatevele”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

“Da quando ne avevo 18… All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me frega niente – conclude – Fatevi una vita”.