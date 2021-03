Aurora Ramazzotti: “Bast**da”. Qualcuno l’ha ferita – FOTO

La nuova inviata de Le Iene mostra ai fan su Instagram cosa le ha fatto un dei suoi due gatto alla mano, ed il commento pietoso le scappa senza ritegno

Sappiamo che Aurora Ramazzotti è innamorata dei gatti da diverso tempo e questa sua passione è dimostrata dall’affetto che tiene nell’accudire i suoi due animali, la primogenita Saba, un Persiano tabby, e la seconda arrivata Kita, questa volta un Exotic shorthair.

La nuova inviata de Le Iene si diverte a pubblicare Instagram stories in cui si prende cura dei suoi felini e li pulisce con lunghe sedute di toelettatura a causa del loro pelo fluente spesso ingrovigliato.

Aurora ha sempre rivelato ai suoi follower quanto sia importante prendersi cura costantemente dei propri animali una volta che si è deciso di portarli a casa, però alcune volte la convivenza reciproca può rivelarsi molto difficile. La ragazza ha infatti postato uno scatto di un brutto graffio che uno dei mici le ha causato sul polso, ed il suo messaggio a margine è eloquente: “Bast**da”.

Aurora Ramazzotti risponde ai fan con la sua “Rubrichetta”. Quante risate

Non solo amici pelosi, Aurora Ramazzotti sul proprio profilo Instagram è assidua anche nel rispondere ad una sua “Rubrichetta” molto ironica in cui affronta assieme ai fan argomenti spesso tabù come il sesso ed il rapporto con sé stessi. Il tutto rispondendo con semplicità e nel modo più schietto che le viene in mente.

Per lei questo rapporto diretto con i social è un tratto distintivo che la caratterizza fin dalla giovane età, un modo per aiutare chi ha problemi ma ha timore di farsi avanti con gli adulti spesso invece propensi a criticare più che a consigliare.

Nella sua rubrica quindi la vediamo passare da un argomento all’altro con una facilità estrema, dal tradimento, alla prima volta, a come raggiungere un rapporto completo con il proprio partner, fino a indicazioni sul come accettare i propri difetti fisici.