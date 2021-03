Barbara D’Urso in viaggio per Roma da Milano: decisamente comoda – FOTO

Barbara D’Urso. La popolare conduttrice tv in versione inedita su Instagram. E’ in viaggio per un serio motivo: scopriamolo

La popolare conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto inedito sul suo profilo Instagram. Di solito si propone ai suoi quasi 3 milioni di follower con outfit impeccabili, sempre vestita elegantemente, trucco impeccabile, sorriso smagliante e si, dobbiamo ammetterlo, sovrabbondanza di filtri per esaltare la sua bellezza.

L’ultimo post pubblicato la vede, invece, in una mise a cui il suo pubblico non è abituato: tuta, scarpe da ginnastica, giacchetta di pelle, l’immancabile mascherina e zainetto in spalla. Si trova alla stazione di Milano Centrale. Barbara D’Urso ha fatto una capatina a Roma. In questo periodo sono interdetti i viaggi di piacere. La visita alla Città Eterna, infatti, è dovuta a cause importanti.

Cosa è successo?

Barbara D’Urso in tribunale a Roma

La presentatrice tv Barbara D’Urso ha fatto una toccata e fuga a Roma. Il viaggio di rientro è stato segnato dalla preoccupazione per il ritardo del treno e l’ eventuale impossibilità di essere presente durante la diretta di Pomeriggio Cinque: fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

Come mai si è dovuta recare nella Capitale proprio in questo periodo di forti limitazioni negli spostamenti? E’ stata ascoltata in tribunale in merito alla morte del produttore televisivo Teodosio Losito, in quanto la procura sta indagando sulla possibilità che possa essersi trattato di istigazione al suicidio. Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, due concorrenti, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, fecero scattare il cosiddetto Ares Gate sulla presunta esistenza di una setta che coinvolge diversi volti noti dello spettacolo nostrano.

Barbara D’Urso disse in diretta, nel corso di una puntata, di essere “sotto choc” per alcuni messaggi inviati sul suo cellulare: “Sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno nomi anche importanti”.