Beautiful, anticipazioni 25 marzo: mentre Thomas rassicura Steffy, Liam si sfoga con Hope riguardo l’aggressione subita.

Liam ha ricevuto pesanti minacce di morte da parte di Thomas. Il giovane Forrester lo ha accusato di star giocando con i sentimenti di Steffy e di Hope e ha aggiunto che se lo Spencer dovesse continuare a prendersi gioco di loro, si premurerà di accompagnarle personalmente sulla sua tomba dopo averlo ucciso. Liam è sconvolto: l’attacco di Thomas nei suoi confronti non ha fatto altro che confermare la sua teoria secondo cui il ragazzo è ormai fuori controllo. Nel frattempo Steffy sta continuando a monitorare Zoe e inizia a pensare che Liam abbia avuto una buona idea a pensare di riassumerla.

Beautiful, anticipazioni 25 marzo: Steffy ha un corteggiatore

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy rassicurerà Zoe riguardo al suo lavoro nell’azienda: l’ha assunta per un preciso motivo e non la licenzierà così su due piedi. Thomas, che origlia da dietro la porta, trova strana la conversazione. Perché Steffy ha deciso di riassumere Zoe dopo quello quello che le ha fatto? Cosa c’è sotto? Davanti a Steffy tuttavia il ragazzo non dà segno di aver notato niente e anzi, rassicura la sorella riguardo ai suoi sentimenti per la modella. Nel frattempo Steffy riceve delle avance da Colin, un collaboratore della Forrester, ma declina gentilmente l’invito ad uscire per un appuntamento.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Liam si sfogherà con Hope. La ragazza sarà sconvolta dall’aggressione verbale di Thomas e chiederà con lui un incontro chiarificatore.