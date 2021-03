La bella conduttrice condivide una foto su instagram e appare magnifica in un primo piano, la labbra sono rosse e sensuali

Bianca Guaccero bellissima in un primo piano su instagram, lo sguardo è seducente e magnetico. Appare meravigliosa come sempre e augura una buona serata a tutti dopo la puntata di Detto Fatto. I commenti sono tantissimi e tutti complimenti per la bella attrice e conduttrice. “Grazie a te come sempre..oggi eri perfetta come sempre look straordinario e capelli bellissimi..Ci vediamo domani..Buona serata..ti voglio un mondo di bene”.

Bianca Guaccero porta la primavera in studio

La bella Guaccero ha portato la primavera in studio con la sua bellezza e un look fresco e primaverile. Lei stessa scrive:“La primavera è giunta! buon inizio settimana a tutti!”. Ad oggi mentre sul lavoro va tutto a gonfie vele, sull’argomento amore invece è carente la Guaccero. Da tempo single dopo la rottura con il produttore Dario Acocella e padre della sua bambina Alice. Tuttavia nella scorso puntata di Detto Fatto ha rivelato un gossip piccante sul suo passato. La Guaccero avrebbe avuto una storia con un attore oggi parecchio famoso. Ha spiegato che all’epoca non era conosciuto dal pubblico ma era un bell’uomo e hanno avuto un flirt.

L’attrice ha poi rivelato che l’uomo misterioso ha le sue stesse iniziali. Partono così le ricerche del misterioso attore bello che ha avuto una tresca con la Guaccero. Potrebbe trattarsi di Brando Giorgi, oggi naufrago all’Isola dei famosi tempismo quindi perfetto per la Guaccero di tirar fuori l’argomento. Potrebbe davvero trattarsi del bel Brando Giorgi, insomma le iniziali ci sono e certo lui è un gran bell’uomo quindi tutto porta a pensare che si tratti proprio di lui. In ogni caso questo flirt riguarda il passato, ad oggi l’attrice continua ad essere single.

Non ha ancora incontrato un uomo in grado di rubarle il cuore. Si concentra solamente sulla figlia Alice e sul suo lavoro che in quest’ultimo periodo le ha dato grandi soddisfazioni. Si perché oltre che a condurre Detto Fatto, è tornata in televisione come attrice per una nuova fiction al fianco di Marco Bocci.