Il tuo cane non vuole proprio mangiare croccantini? Scopri come fare

Se il tuo cane proprio non vuole sapere di mangiare croccantini, ecco per te 4 consigli preziosi per risolvere la situazione

Molti veterinari consigliano di alimentare i vostri amici a quattro zampe essenzialmente di cibo secco; la motivazione è semplice. Dal punto di vista nutrizionale, esistono in commercio croccantini che riescono a soddisfare i fabbisogni del cane in maniera totale. Tuttavia, quello che viene meno è la gratificazione. Una crocchetta potrebbe non avere lo stesso odore invitante di un pranzetto umido fatto in casa. Il cane potrebbe addirittura rifiutarsi di mangiarne. Senza considerare il fatto che proporgli croccantini è più facile, veloce, prevede meno sporcizia e stress da parte del padrone. Come convincerlo quindi a cambiare alimentazione?

1. Offri cibo di qualità

I croccantini non sonno tutti uguali. Cercate mangime di qualità e non soffermatevi su quelli economici da supermercato. Imparate a leggere le etichette. Il primo ingrediente in elenco dev’essere carne e non devono figurare conservanti e coloranti. Scegliete il mangime giusto anche in base in all’età del cane ad esempio: i cuccioli non avranno le stesse necessità energetiche dei cani anziani. Considerate anche peso dell’animale, intolleranze e anche il loro gusto.

2. Rispettate quantità e orari

Una volta capito quale siano i croccantini giusti per il vostro cane, fatevi consigliare dal veterinario l’ opportuna razione da somministrare: non bisogna tenerlo a stecchetto né sovralimentarlo. I cani, inoltre, sono animali che seguono una routine, quindi il cibo dovrà essere presentato a degli orari stabiliti. Per farlo abituare a un nuovo sapore, usate i suoi croccantini come premio durante le sue sedute di addestramento come rinforzo positivo.

3. Mescola il mangime

Per far abituare abituare l’animale, è meglio procedere in maniera graduale. Un cambiamento improvviso nella dieta spesso è causa di disturbi digestivi. Dividete il cibo in quattro parti ed iniziate con tre porzioni del vecchio mangime e una del nuovo. Dopo qualche giorno, dategli due porzioni del vecchio e due del nuovo; aspettate ancora e date tre porzioni con i nuovi croccantini e una del vecchio cibo, finché non avrete cambiato completamente il menu. Un altro metodo consiste nel mescolare i due tipi di cibo, fino a eliminare del tutto quello precedente. Se non mangia, persistete: nessun cane sano si farà morire di fame. Potete ammorbidire i croccantini con dei liquidi come l’acqua (fredda o tiepida, mai bollente) o utilizzare del brodo di pollo o pesce ma, badate bene, sempre senza sale

4. Triturate i croccantini

Meno frequente come trucco ma sicuro e consigliato, potreste usare l’escamotage di triturare i croccantini. Generalmente è una pratica usate per i cani malati poiché può essere somministrata con una siringa. Basterà ammorbidire il mangime con acqua tiepida o brodo seguendo sempre i consigli del veterinario, invece di offrirglielo direttamente.